Lundi 20 septembre à 18:40, “Objectif Top Chef” fera son retour sur M6 avec Philippe Etchebest pour une 7ème saison inédite. Cette année, Philippe Etchebest va encore plus loin en créant « L’académie Top Chef ».

Place à un camp d’entraînement avec l’académie Top Chef !

Cette année, Philippe Etchebest va encore plus loin ! Mécontent de ne pas avoir réussi à amener Charline, la dernière gagnante d’Objectif Top Chef, jusqu’à la victoire de “Top Chef”, le Chef décide d’employer les grands moyens avec la création de « L’académie Top Chef ». L’objectif : remporter la finale de “Top Chef”.

Pour ce faire, Philippe Etchebest va entrainer les candidats finalistes “à sa façon” ! Il va les pousser dans leurs retranchements, les confronter à la pression, leur transmettre son savoir-faire, les conseiller sans relâche, les recadrer, les encourager, les former aux épreuves mythiques de “Top Chef”... et il ne les lâchera pas !

Sur 108 candidats au départ du concours, 9 intègreront l'académie, un seul vainqueur fera partie de “Top Chef” dans la brigade de Philippe Etchebest.

La mission de l’académie Top Chef

Former en accéléré et préparer les 9 finalistes, apprentis et amateurs de cuisine en leur offrant un entraînement hors du commun.

Le programme

Repérer les talents de demain

Les former dans un camp d’entrainement

Les préparer au concours d’excellence “Top Chef”

Devenir le meilleur pour remporter “Top Chef”.

Les épreuves de “Top Chef” s’invitent dans “Objectif Top Chef” !

Lors des 2 semaines de finales, les 9 candidats sélectionnés dans « L’académie Top Chef » s’affronteront dans des épreuves similaires à celles du concours “Top Chef” comme “La boite noire” ou encore “La guerre des terrasses”. Mais ce n’est pas tout... De grands chefs étoilés seront également présents pour les conseiller et les juger. Le gagnant d’Objectif Top Chef sortira ainsi formé, armé et prêt pour le concours Top Chef ! C’est une opportunité unique pour le vainqueur, amateur ou apprenti, d’intégrer la brigade de Philippe Etchebest.

La participation de producteurs locaux

Philippe Etchebest a échangé avec plus d’une trentaine d’éleveurs et de producteurs locaux qui viendront raconter l’histoire de leurs produits. Ils font tous partie de la richesse du patrimoine et du monde agricole. Des pruneaux d’Agen, au poulet de Bresse en passant par le miel de Corse, le cabécou du Périgord, la saucisse de Montbéliard, la vanille de la Réunion ou encore la Fourme de Montbrison... Ces produits phares et régionaux n’auront plus aucun secret pour vous !

Retrouvez 5 anciens candidats de “Top Chef”

Mohamed Cheikh, Matthias Marc, Sarah Mainguy et Mallory Gabsi de “Top Chef” participeront à tour de rôle à “Objectif Top chef”, en proposant des recettes inédites, issues de produits de producteurs français. Camille Delcroix, quant à lui, sera présent dans les semaines de finales à l’occasion de l’épreuve de la boite noire.

De grands chefs seront également de la partie lors des 2 semaines de finales tels que Pascal Barbot, Régis Marcon, Christopher Coutanceau, Laurent Petit, Antonin Bonnet, Guillaume Verdier, Olivier Bellin, Mauro Colagreco, Arnaud Lallement, Sébastien Vauxion.