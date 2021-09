“Cleaners les experts du ménage” chez Krystel & Geneviève, mercredi 29 septembre sur TFX

Mercredi 29 septembre à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Krystel, 37 ans, en couple, maman d’un petit garçon, mère au foyer. Cette dynamique jeune femme habite dans le sud de la France.

Krystel n’est pas du genre à demander de l’aide, depuis petite, et à cause d’une naissance prématurée, elle souffre d’un handicap moteur. Depuis son plus jeune âge, elle a dû apprendre à se battre seule face aux moqueries et aux obstacles, afin de faire oublier cette « différence » ! Mais aujourd’hui Krystel se retrouve face à une situation complexe.

Suite au décès de son grand-père, elle doit mettre en vente le studio de son enfance… Mais en allant le visiter pour le vider, en ouvrant la porte elle découvre l’horreur, l’impassable : l’appartement est devenu un véritable capharnaüm où cohabitent immondices en tout genre, détritus, poubelles et litières pour chats étalées à même le sol !…

Alors si pendant des années Krystel a réussi à donner le change, et à tout mener de front, aujourd’hui face à un tel désastre elle sait que seule elle ne s’en sortira jamais… c’est au dessus de ses forces … l’appartement est dans un tel état de crasse, que tout ce qu’elle a entrepris jusqu’ici pour le nettoyer à échouer… Pour la première fois de sa vie Krystel est désespérée…

C’est pourquoi elle a décidé de faire appel aux Cleaners, elle sait qu’ils sont son ultime et dernière chance pour sortir de cette douloureuse situation.

Geneviève, 60 ans, divorcée et maman de deux grands enfants, infirmière de nuit à l’hôpital. Elle vit à Marseille seule avec ses animaux.

Geneviève travaille sans compter ses heures… mais à force de se dévouer corps et âmes pour aider les autres, elle n’a pas vu que sa vie à elle se détruisait au fur et à mesures des années…

Sans vraiment comprendre comment elle en est arrivée là Geneviève se retrouve dans un appartement si sale et si encombré, qu’elle n’ose plus y inviter sa propre famille… Son mari est parti et aujourd’hui, elle n’arrive plus a entretenir son intérieur. Geneviève n’a plus ni le gout ni la force de nettoyer, de ranger, et encore moins de trier.

Prise au dépourvue par l’accumulation et la saleté, elle n’a d’autre choix que de demander de l’aide à nos Cleaners !

Geneviève veut plus que tout se reprendre en main, faire de son appartement un endroit sain où elle retrouvera le gout de vivre, de cuisiner et d’inviter sa famille et ses amis.

Rendez-vous le mercredi 29 septembre à 21h05 sur TFX pour cet inédit de “Cleaners les experts du ménage”.