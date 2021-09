“Les comiques préférés des Français” de retour le 16 octobre sur France 2 avec Laurence Boccolini

Laurence Boccolini vous donne rendez-vous samedi 16 octobre à 21:05 sur France 2 pour un nouveau numéro des “Comiques préférés des Français”.

Pour son premier « prime » de la rentrée, Laurence Boccolini convie les téléspectateurs de France 2 à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français afin de célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui.

Depuis La Seine Musicale, Laurence Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés, de Michel Serrault & Jean Poiret à Florence Foresti en passant par Valérie Lemercier, Dany Boon ou Les Nuls, l'occasion de revoir des images de leurs sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur 50 ans.

La programmation sera communiquée prochainement par France 2.

Deux heures d'humour pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. Une émission pour rire sans modération !