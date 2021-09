“La France a un incroyable talent” : la saison 16 démarre le 20 octobre sur M6

“La France a un incroyable talent” repart pour un tour (le 16ème) avec le meilleur des talents de toute la France et d’ailleurs à partir du mercredi 20 octobre à 21:05.

Le « talent show » le plus fou du PAF a réuni un doux condensé de diversité, folie, surprise et trouvaille. Des disciplines jamais vues sur scène, des prouesses physiques à la limite de l’impossible, des moments de grâce, d’émotion ou d’absurdité comme seule l’émission en a le secret mais aussi de belles révélations qui devraient une fois de plus bouleverser bien des carrières.

Jury et buzzers “on fire”, nombre de candidats record, le tout présenté par l’animatrice préférée des Français, un casting impressionnant vous attend cette saison pour passer les plus incroyables soirées sur M6.

Cinq Golden Buzzers, points culminants des auditions, vous enverront des décharges d’adrénaline à faire frissonner la moindre petite zone de votre épiderme. Sortez les pop-corn, quelques mouchoirs et gardez les solaires à portée de main. “La France a un incroyable Talent” est de retour et va vous en mettre plein les yeux !

Le casting 2021, un cru de très haut niveau

Jamais une saison de “La France a un incroyable Talent” n’avait compté autant d’artistes. Avec toujours les deux mêmes mots d’ordre : originalité et diversité. Pour cette saison 16, “La France a un incroyable Talent” revisitera les grands classiques de la danse, du chant, du cirque, de l’humour et bien d’autres mais a également injecté de nombreux numéros inédits.

Toujours plus de diversité et d’originalité

Pour la première fois vous découvrirez de la double corde (cirque), de la balançoire russe, un numéro en extérieur très spectaculaire de “roue de la mort”, une association surprenante de pole dance et de mapping, du sabrage de champagne, un équilibriste de l’extrême capable de maintenir une plume ou un frigo sur son simple menton ou encore des militaires, dans une discipline très inattendue…

Pour la 3ème fois (un record), vous retrouverez Sadeck, qui après Géométrie Variable et un tendre duo avec sa fille Neylia il y a un an, continue de se réinventer avec un nouveau projet et plus de 60 danseurs !

Et enfin des parcours de vie hors normes, des artistes engagés, de belles histoires, qui vous feront vivre de grands moments d’émotion : les tendres retrouvailles de Miss Dominique (“Nouvelle Star” 2006) et Marianne James ; Khaled Miloudi, l’ex-braqueur devenu poète ; l’histoire bouleversante d’Alan, un danseur qui, après un accident de la route, est devenu aveugle et a perdu deux de ses amis... continue de danser comme au premier jour ; deux jeunes rappeurs touchants qui s’exprimeront sur les difficultés des étudiants fantômes.

Comme les 5 doigts de la main : le jury le moins politiquement correct du PAF :

Le succès du programme repose sur deux éléments principaux, les candidats mais également les jurés et Karine Le Marchand en maître de cérémonie ! Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy, Eric Antoine, constituent sans doute le jury le plus disruptif du PAF. Les échanges seront cette année encore d’anthologie. Plus motivés que jamais pour dénicher le talent de demain, ils n’ont rien perdu de leur féroce complicité et de leurs joutes verbales !