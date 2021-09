“Les Grosses Têtes” samedi 2 octobre sur France 2 : les invités de Laurent Ruquier

Samedi 2 octobre à 21:05, Laurent Ruquier et son équipe de “Grosses Têtes” vous invitent à une nouvelle soirée placée sous le signe de l’humour.

Culture générale, jeux en pagaille, happening en tous genres… Laurent Ruquier met le paquet pour vous faire passer une soirée que vous n’êtes par prêts d’oublier !

Comme d’habitude, des invités de haut niveau viendront jouer avec nos Grosses Têtes, parmi lesquels Laëtitia Milot, Joyce Jonathan, Valérie Damidot, Vincent Niclo, Arnaud Ducret, et bien sûr l’invité mystère…

Laurent Ruquier présidera une joyeuse assemblée composée de Chantal Ladesou, Christine Bravo, Valérie Trierweiler, Valérie Mairesse et Caroline Diament pour ces dames, et de Pablo Mira, Paul El Kharrat, Jean Benguigui, Jeanfi Janssens et Bernard Mabille côté hommes. Un match qui promet !

Alors, choisissez votre camp, et venez rejoindre Laurent Ruquier et ses “Grosses Têtes” samedi soir sur France 2.