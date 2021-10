“Le meilleur Pâtissier” : épisode 3 en présence de Louane & Julien Doré, jeudi 21 octobre sur M6 (vidéo)

Jeudi 21 à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le troisième épisode du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Quand la musique est bonne ».

Ça va swinguer sous la tente ! Nos pâtissiers amateurs vont se métamorphoser en musiciens des saveurs pour une semaine placée sous le signe de la musique !

Pour l’occasion, notre diva Mercotte leur a concocté une terrible épreuve technique qui va leur donner le tournis ! Et pour cette semaine bien orchestrée, un jury d’exception va s’inviter à ce concert culinaire, à commencer par Pierre Hermé, virtuose de la pâtisserie, élu meilleur pâtissier du monde en 2016.

Et pour la première fois dans l’histoire du concours, deux artistes incontournables de la scène musicale française vont se joindre à notre jury afin de juger les réalisations des pâtissiers : Louane et Julien Doré !

Le défi de Cyril : L’opéra remixé

Pour le premier acte de cette semaine musicale, nos maestros des fourneaux disposent de 2 heures pour revisiter un grand classique de la pâtisserie : l’opéra ! Traditionnellement, il se compose d’une succession de biscuit joconde, de ganache au chocolat noir et de crème au beurre au café. À nos pâtissiers de rivaliser d’ingéniosité et de technique afin de le remixer en un savoureux dessert plus moderne !

L'épreuve technique : Le microsillon

Pour le deuxième couplet, nos 13 pâtissiers amateurs vont devoir réaliser un microsillon, un incroyable gâteau surmonté d’un dressage en tourbillon ! Cette technique inventée par le chef Yann Brys consiste à réaliser un pochage en spirale grâce au mouvement d’un tourne disque. Et pour réaliser un microsillon sans fausse note, ils devront y ajouter un cerclage en chocolat imprimé d’une partition musicale.

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont jouer avec la playlist musicale de Cyril et Mercotte. Ils vont devoir mettre en scène la chanson de leur choix au cœur d’une création ludique et gourmande ! Et pour les accompagner dans cette épreuve créative, des invités prestigieux seront présents aux côtés de notre jury : le Chef Pierre Hermé et les artistes Louane et Julien Doré !

Alors, lequel de nos musiciens des saveurs décrochera le disque d’or ?