“Le meilleur Pâtissier” : épisode 4, « Nord vs Sud : la revanche », jeudi 28 octobre sur M6 (vidéo)

Jeudi 28 à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le quatrième épisode du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Nord vs Sud : la revanche ».

La fameuse guerre fratricide Nord/Sud est de retour ! Pour cette 2ème édition de la soirée Nord vs Sud, nos pâtissiers amateurs vont concourir en équipes : l’équipe de la moitié Nord, en tablier gris, se mesurera à l’équipe de la moitié Sud, en tablier jaune.

Après la victoire du Sud lors de la saison passée, le titre est remis en jeu et les nordistes sont bien décidés à prendre leur revanche ! Au terme des 3 épreuves de la semaine, le tablier bleu sera choisi dans l’équipe gagnante, tandis que le pâtissier éliminé sera désigné parmi les membres de l’équipe perdante.

Alors, qui du Nord ou du Sud sortira grand vainqueur de cette féroce bataille pâtissière ?

Le défi de Cyril : La guerre des tartes - le retour

Pour ce tout premier round Nord/Sud, c’est en duel que nos pâtissiers amateurs vont s’affronter. D’un côté du ring, la tarte Bourdaloue, typique du Nord, de l’autre la tout aussi célèbre tarte au citron meringuée, chère au Sud. À l’issue de 2 heures d’épreuve, l’équipe qui remportera le plus de duels décrochera le point de cette toute première manche. Nord ou Sud, quel camp remportera le premier round ?

L’épreuve technique de Mercotte : Le Puy de Sancy

Pour la deuxième manche de ce combat, sudistes et nordistes vont se retrouver au centre de la France pour gravir les pentes escarpées du Puy de Sancy. Nos pâtissiers vont réveiller ce volcan d’Auvergne éteint depuis des millénaires. Et Mercotte attend de superbes éruptions à la dégustation ! Mercotte et Cyril jugeront à l’aveugle et classeront les gâteaux du moins bon au meilleur. L’équipe qui remportera le plus grand nombre de points au total gagnera ce deuxième round !

L’épreuve créative

Nos pâtissiers vont jouer avec les clichés du Nord et du Sud, et réaliser en gâteaux les clichés de l’équipe adverse ! Pour cet affrontement final entre le Nord et le Sud, le jury accordera le point de la victoire à l’équipe qui aura, de façon collective, réalisé les meilleurs clichés visuels et gustatifs. Avec le retour du Chef Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France, installé en Suisse.

Alors, qui du Nord ou du Sud remportera le match de la gourmandise ?