“Recherche apparement ou maison” : « Spéciale Bretagne » vendredi 12 novembre sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 12 novembre, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous à 21:05 sur M6 pour une « Spéciale Bretagne » de “Recherche apparement ou maison”.

Des paysages de la côte sauvage, aux stations balnéaires, en passant par les villes fortifiées, Stéphane Plaza et son équipe d’experts immobiliers vont explorer ces terres riches de traditions, et notamment Rennes, Dinan ou encore Concarneau. Ils vont accompagner des Bretons bien décidés à rester en territoire celte, mais aussi ceux qui y reviennent après quelques années, et enfin, ceux qui s’y installent pour la première fois !

Après 8 ans de vie parisienne, c’est le grand retour à Rennes pour Coralie et Kevin. Ces deux trentenaires, originaires des Côtes-d’Armor, souhaitaient tôt ou tard retrouver leur région natale. Étant avant tout de jeunes actifs qui ont pris goût à l’attractivité de la ville en habitant Paris, ils ont choisi Rennes comme un juste milieu entre un retour aux sources et les avantages d’une vie citadine.

Pour devenir propriétaires, ils ont demandé l’aide de Stéphane Plaza et d’Antoine Blandin, un duo de choc pour une recherche à quatre mains ! Ces derniers vont unir leurs forces et tout faire pour tenter de trouver la perle rare. Mais sauront-ils dénicher le bien tant recherché par ce couple exigeant ?

Elle a vendu leur appartement à Lyon ? Sandra Viricel trouvera leur maison à Dinan ! Pour leur retraite, Marie-Laure, 70 ans, et Patrick, 68 ans, sont à la recherche d’au-then-ti-ci-té. Et comme plus rien aujourd’hui ne les retient à Lyon, ils souhaitent désormais rejoindre leur fils installé en Bretagne. Mais à plus de 700km, les recherches immobilières sont périlleuses et deviennent une véritable source d’angoisse, d’autant plus que le couple est pointilleux et qu’il a une idée bien précise de ce qu’il veut pour leur vie de retraités ! Sandra Viricel va faire le voyage avec eux, à l’autre bout de la France, pour les guider dans cet achat. Trouvera-t-elle la maison dont notre couple rêve tant ?



À Concarneau, ce qui compte pour Marie, 29 ans, et Johann, 32 ans, ce sont les amis et les traditions. Bretons pure souche, ils sont implantés dans leur ville et leur région puisqu’ils font partie du cercle celtique de Concarneau en tant que danseuse et musicien. Pas question pour eux de quitter leurs terres, ils cherchent activement la maison qui leur permettra d’accueillir leurs amis et instruments lors de leurs répétitions. Agnès Bardou, notre expert immobilier spécialiste de la région, va les accompagner pour trouver la maison de leurs rêves, avec des pièces de vie… à la mesure de leurs ambitions. Mais saura-t-elle trouver cette maison du bonheur aux diverses caractéristiques ?