“Taratata 100% Live” vendredi 10 décembre sur France 2 : les invités de Nagui

Vendredi 10 décembre à 22:50, Nagui vous donne rendez-vous pour une nouvelle session live de “Taratata”, en compagnie de cinq artistes et groupes qui font l’actualité !

Sting fait son retour et viendra présenter son nouvel album, The Bridge. Il interprétera « If It's Love », une chanson où l'amour est une maladie incurable, puis sera rejoint par le rappeur parisien Sopico pour une reprise « (Sittin' On) The Dock Of The Bay » d'Otis Redding. Sopico interprétera également l'un de ses titres, « Slide ».

Juliette Armanet est de retour et présentera son nouveau single « Le dernier jour du disco », extrait de son deuxième album à paraître, Brûler le feu. Avec Sting, elle reprendra également « Every Breath you Take ».

Eddy Mitchell, habitué de l'émission, rendra hommage à son ami de toujours, Johnny Hallyday, en interprétant son nouveau single, « Un petit peu d'amour », extrait de son trente-neuvième album studio. Il chantera ensuite « Otis », hommage lui aussi à Otis Redding.

Enfin, le trio californien Gabriels nous interprétera sa pépite soul « Love and Hate in a Different Time » qui a déjà séduit Elton John.

Musique live, reprises inédites, duos vus nulle par ailleurs, confidences et performances acoustiques au coin talk… C’est dans Taratata et c’est vendredi 10 décembre à 22:50 sur France 2.