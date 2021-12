Téléthon 2021 : Lancement vendredi 3 décembre à 18:45 sur France 2 avec Sophie Davant, Nagui et Soprano

Vendredi 3 décembre à 18:45, Sophie Davant, Nagui et Soprano donneront le Top départ de cette 35ème édition du Téléthon qui signe les retrouvailles avec la mobilisation sur le terrain !

Sophie Davant, Nagui et Soprano, parrain cette année, ouvriront ensemble le bal de ces 30 heures d’antenne uniques au monde.

Les malades et leurs familles, autour de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, remettront à zéro le compteur des dons, symbole de la générosité sans faille de millions de Français.

Heureuses de retrouver le terrain, les huit villes « initiales » se mobiliseront pour écrire les huit lettres du mot TÉLÉTHON en format géant tout au long de ce week-end de fête. Dans un grand mouvement de solidarité, chacune trouvera une façon originale de réaliser la première lettre de son nom en version XXL. En direct, nous partirons à Thionville pour découvrir la toute première lettre géante, puis nous irons prendre le pouls des animations à Nîmes et à Évry.

Pendant une heure, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Matt Pokora, parrain l’an dernier, donneront de la voix pour soutenir la recherche contre les maladies rares.

Enfin, Laura Tenoudji sera aux commandes de la Grande Tombola du Téléthon pour la deuxième année consécutive. Grâce à l’achat d’un ticket à 10 €, vous pourrez tenter de remporter l’un des lots d’exception mis en jeu par plus d’une centaine de chanteurs, sportifs, comédiens et artistes. Les tirages au sort auront lieu tout au long du week-end, et les noms de certains gagnants seront révélés en direct.

Rendez-vous dès 18.45 sur France 2 pour 30 heures de retrouvailles, d’espoir et de partage.

Trois questions à Soprano

Être parrain du Téléthon est-ce pour vous un honneur, un devoir, voire une responsabilité ?

Je ressens beaucoup de fierté de participer activement à une grande cause et de soutenir des gens qui aident des familles à se relever et à reconstruire.

Être un artiste utile, c’est tenter de changer les choses. Depuis que j’ai débuté dans la musique, je fais passer des messages à travers mes chansons : avec le Téléthon, j’ai l’occasion de les traduire en actes, d’utiliser ma popularité pour mobiliser un maximum de gens. Et je le fais avec grand plaisir ! Ce que le Téléthon fait depuis 35 ans, c’est magnifique !

Est-ce aussi pour vous un moyen formidable d’élargir notre connaissance des maladies rares ?

Tout à fait. Pour l’instant, j’apprends, je découvre… Je rencontre des malades et leurs familles qui me racontent leur parcours, leur combat ; je rencontre des chercheurs, des scientifiques pour lesquels j’ai beaucoup de respect. C’est important que je me nourrisse de toutes ces expériences afin d’être le « soldat » des malades et de leurs familles sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux sociaux…

J’ai été très ému par ma rencontre avec Jules : ce petit gars atteint de myopathie myotubulaire était condamné et il a pu bénéficier d’un essai clinique. Aujourd’hui, il marche et peut manger seul.

Ce qui m’a le plus marqué lors de ma visite au Généthon, c’est le coût de la recherche et le temps qu’elle nécessite. Il faut en effet beaucoup, beaucoup d’argent pour continuer à chercher pour soigner. Il est important que les Français sachent à quoi servent concrètement leurs dons.

Durant ce marathon télévisuel de plus de 30 heures, quelle sera votre pierre à l’édifice ? Comment imaginez-vous propulser le compteur au plus « près des étoiles », pour reprendre votre dernier succès ?

Je compte donner de la force aux malades et lancer de nombreux défis en tant que parrain. Je veux aussi développer l’entraide, en particulier chez les jeunes.

Pendant ces 30 heures, c’est important pour moi d’être également sur le terrain. Je suis très heureux de participer à une émission « à la maison », en direct de Marseille. Avec Sophie Jovillard et Bruno Guillon, le samedi 4 décembre au matin, nous allons faire « bouger » la ville, inviter des artistes et des personnalités locales, mettre en valeur la mobilisation de Marseillais. Je vais aussi interpréter « Nos héros du quotidien », notamment avec une chorale, ainsi que « Forrest », deux chansons qui collent parfaitement au Téléthon.

Je vais tout donner pour encourager les gens à participer et faire monter le compteur ! Je suis prêt !