“Tous en cuisine” du 6 au 10 décembre sur M6 : les recettes, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac, le chef préféré des français, et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 18:40 sur M6 dans “Tous en cuisine” pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables... Voici les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les recettes réalisées au cours de cette semaine, du 6 au 10 décembre 2021.

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et de bons petits plats faits maison : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en Cuisine” sur M6 !

Toujours perché sur les toits de Paris, Cyril Lignac va vous aider à préparer le top 20 des recettes de Noël incontournables, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes, et pas une de plus !

Toujours plus d’astuces pour briller en cuisine pendant les fêtes : foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël, bûche de Noël aux fruits exotiques n’auront plus de secret pour vous !

Jérôme Anthony, de son côté, sillonnera nos plus belles régions pour cuisiner au plus près de celles et ceux qui font la magie des fêtes de fin d’année !

Voici les ingrédients (pour 4 personnes) et ustensiles qui vous seront utiles pour les émissions du 6 au 10 décembre sur M6.

Lundi 6 décembre



ENTRÉE : SALADE DE SAINT-JACQUES ET TOPINAMBOURS

12 noix de Saint-Jacques nettoyées

12 pièces de topinambour lavées et épluchées

4 poignées de mâche

1 orange

Huile d’olive

Vinaigre balsamique blanc

2 litres d’huile de pépins de raisins

Fleur de sel & poivre du moulin Les ustensiles : 1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 saladier + 1 petit bol

1 fouet + 1 microplane

1 casserole + 1 araignée PLAT : LASAGNES FORESTIÈRES AUX CUISSES DE CANARD

8 feuilles de pâte à lasagne sèches cuites à l’eau salée pendant 3 minutes

4 cuisses de canard effilochées

500 g de champignons bruns de Paris taillés en quartiers

200 g de trompettes de la mort bien nettoyées

200 g de grandes feuilles d’épinard lavées

15 g de beurre

½ botte d‘estragon ciselée

1 morceau de parmesan de 200 g

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin Pour la sauce Béchamel : 40 g de farine

40 g de beurre

50 cl de lait entier

125 g de parmesan râpé

1 morceau de parmesan ou autre fromage à râper Les ustensiles : 1 poêle + 1 spatule + 1 assiette

1 planche + 1 couteau + 1 saladier

1 casserole + 1 fouet + 1 maryse + 1 microplane

1 plat à gratin

Mardi 7 décembre :

ENTRÉE : OEUFS MIMOSA AU WASABI

6 œufs durs

1 jaune d’œuf

2 cuil. à soupe de moutarde forte

25 cl d’huile de pépins de raisins

1 cuil. à café de wasabi en pâte ou frais râpé

1 boîte de thon à l’huile d’olive

1 botte de ciboulette ciselée

Fleur de sel et poivre du moulin

1 cuil. à soupe de vinaigre de vin Les ustensiles : 2 saladiers + 1 fouet + 1 maryse

1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 poche plastique

PLAT : PASTILLA DE CUISSES DE VOLAILLE AUX FRUITS SECS

4 cuisses de poulet fermier de Janzé rôties au four et effilochées

15 g de beurre

2 oignons épluchés et émincés

50 g de miel

150 g d’amandes concassées et torréfiées

Quelques feuilles de coriandre ciselées

5 feuilles de brick entières

5 feuilles de brick de 18 cm de diamètre

50 g de beurre fondu

1 pomme épluchée et taillée en cubes

1 poire épluchée et taillée en cubes

50 g de raisins secs gonflés 1 nuit dans l’eau tiède

Fleur de sel et poivre du moulin

Sucre glace Les ustensiles : 1 saladier + 2 poêles + 1 spatule plastique + 1 spatule

1 plat à tarte de 18 cm de diamètre + 1 pinceau

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone

Mercredi 8 décembre :

PLAT : RAVIOLES DE LANGOUSTINES, CRÈME AU BASILIC

Les ravioles :

24 feuilles de pâte à ravioles chinoises carrées (3 ravioles par personne)

24 petites langoustines décortiquées et taillées en tartare

2 jaunes d’œufs

Huile d’olive

1 cuil. à café de sauce pimentée

Sel fin et fleur de sel

1 citron vert

La crème :

Les pinces de langoustines

1 oignon épluché et ciselé

1 carotte épluchée et coupée en cubes

10 cl de vin blanc

10 cl de cognac

15g de beurre demi-sel

1 litre crème liquide entière

Quelques feuilles de basilic

1 cuil. à soupe de concentré de tomates

Huile d’Olive de nos Terroirs

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper

1 emporte-pièce de 5,5 cm de diamètre + 1 emporte-pièce de 4 cm de diamètre

1 pinceau + 1 petit bol + 1 microplane

1 sauteuse + 1 spatule + 1 mixeur à main + 1 rouleau à pâtisserie

1 casserole d’eau bouillante salée + 1 écumoire

DESSERT : PAIN D'ÉPICES, FRUITS CONFITS 200 g d’eau

90 g de sucre

200 g de miel

10 g de zestes de citron jaune non traité

10 g de zestes d’orange non traitée

La pulpe d’une gousse de vanille

3 g d’épices à pain d’épices

200 g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

10g de bicarbonate de soude

1 pincée de sel fin

140 g de beurre

10 g de beurre (pour beurrer le moule)

25 g de miel (pour la finition)

25 g d’oranges confites

25 g de cédrats confits

Quelques pruneaux d’Agen IGP séchés et dénoyautés Les ustensiles : 1 casserole + 1 fouet + 1 passette

1 saladier + 1 fouet

1 petit bol + 1 maryse

1 moule à cake rond de 12,5 cm de diamètre sur 5,5 cm de haut pour le chef

Jeudi 9 décembre :

PLAT : VOL-AU-VENT DE VOLAILLE, CRÈME DE TRUFFE

4 rouleaux de pâte feuilletée

2 jaunes d’œufs

4 cuisses de volaille rôties au four

200 g de champignons bruns de Paris lavés et sans pieds terreux

2 filets de poulet

2 gousses d’ail épluchées et dégermées

1 brin de thym frais

½ botte de persil plat lavé et haché

30 g de beurre demi-sel

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin Crème de truffe : 1 échalote épluchée et ciselée

500 g de champignons de Paris bruns lavés en quartiers

15 g de beurre

10 cl de vin blanc sec

10 cl de Porto rouge

2 litres de crème liquide entière

Huile d’olive

1 petite truffe noire épluchée (les épluchures à côté) Les ustensiles : 1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone

1 pinceau + 1 petit bol

1 emporte-pièce de 12 cm de diamètre + 1 emporte-pièce de 6 cm de diamètre

1 sauteuse + 1 spatule + 1 mixeur plongeant + 1 poêle + 1 couteau d’office

Vendredi 10 décembre :

PLAT : MERLAN PANÉ, BEURRE MONTÉ ACIDULÉ AUX OEUFS DE POISSON

4 filets de merlan écaillés et désarêtés

4 longues tranches de pain de mie de la taille des merlans

½ chou vert

3 tranches fines de lard fumé paysan

15 g + 15 g de beurre demi-sel

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin Beurre acidulé : Le jus d’un citron jaune

Le jus d’une clémentine

5 cl d’eau

50 g de beurre

5 cl de crème liquide entière

1 petite boîte d’œufs de poisson (truite)

1 botte de ciboulette ciselée Les ustensiles : 1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 casserole + 1 araignée + 1 sauteuse + 1 spatule

1 poêle + 1 petite casserole + & fouet

DESSERT : GÂTEAU AUX AMANDES ET GRIOTTES