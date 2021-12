“Le meilleur Pâtissier” : épisode 10, « Vive le Sud-Ouest ! », jeudi 9 décembre sur M6 (vidéo)

Jeudi 9 décembre à 21:05, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 10ème épisode du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Vive le Sud-Ouest ! ».

Pour la dixième semaine de cette dixième saison, Cyril Lignac, natif de l’Aveyron, prend les rênes du concours et emmène nos pâtissiers dans sa région de cœur : le Sud-Ouest ! Et le voyage promet d’être plein de rebondissements, car pour la première fois en dix ans, Cyril Lignac affrontera nos six amateurs lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte !

Alors nos six pâtissiers amateurs réussiront-ils à faire honneur au Sud-Ouest et à battre notre chef pâtissier sur ses terres ?

Le défi de Cyril : La boîte de cannelés

Pour démarrer leur semaine à la découverte de la région de Cyril Lignac, nos six pâtissiers amateurs vont s’attaquer à un monument de la pâtisserie du Sud-Ouest : le cannelé. Inventé par des religieuses bordelaises au XVIIIe siècle, il reste à ce jour un défi pour bon nombre de pâtissiers ! D’autant que nos pâtissiers devront également confectionner d’indispensables boîtes comestibles pour accueillir leurs réinterprétations des cannelés du Sud-Ouest !

L’épreuve technique : Le béret basque

Pour la première fois en dix ans, Cyril Lignac va affronter nos six pâtissiers amateurs lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte ! Un défi exceptionnel pour notre chef pâtissier, car Mercotte ne va pas ménager son complice de toujours, en lui donnant un handicap de temps et une recette incomplète... Et pour cette deuxième étape gourmande dans le Sud-Ouest, nos pâtissiers amateurs et notre chef préféré devront réaliser un béret basque : un gâteau crée en 1914 en hommage au traditionnel couvre-chef de la région. Une recette que Mercotte a particulièrement pimentée pour l’occasion ! Alors qui réussira à battre Cyril Lignac ?

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont mettre le Sud-Ouest à l’honneur ! Ils devront représenter les symboles de cette région en gâteaux, sans oublier d’y intégrer des saveurs locales. D’autant que ce n’est pas un, mais deux enfants du pays qu’ils devront convaincre à la dégustation ! Avec le Chef Yannick Delpech, natif d’Albi, chef pâtissier et plus jeune chef étoilé de France (2000).

Alors, lequel de nos pâtissiers amateurs remportera le tablier bleu ?