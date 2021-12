“Tous en cuisine” du 13 au 17 décembre sur M6 : les recettes, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac, le chef préféré des français, et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 18:40 sur M6 dans “Tous en cuisine” pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables... Voici les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les recettes réalisées au cours de cette semaine, du 13 au 17 décembre 2021.

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et de bons petits plats faits maison : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en Cuisine” sur M6 !

Toujours perché sur les toits de Paris, Cyril Lignac va vous aider à préparer le top 20 des recettes de Noël incontournables, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes, et pas une de plus !

Toujours plus d’astuces pour briller en cuisine pendant les fêtes : foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël, bûche de Noël aux fruits exotiques n’auront plus de secret pour vous !

Jérôme Anthony, de son côté, sillonnera nos plus belles régions pour cuisiner au plus près de celles et ceux qui font la magie des fêtes de fin d’année !

Voici les ingrédients (pour 4 personnes) et ustensiles qui vous seront utiles pour les émissions du 6 au 10 décembre sur M6.

Lundi 13 Décembre



PLAT : MAGRET DE CANARD AUX PRUNEAUX

3 magrets de canard à température ambiante

Sel fin et poivre du moulin La sauce aux pruneaux : 1 échalote ciselée

15 g de beurre

1 bâton de cannelle

3 clous de girofle

10 cl de Porto rouge

15 cl de fond de veau lié

6 pruneaux d’Agen IGP dénoyautés et mixés en purée La pomme darphin : 800 g de pommes de terre épluchées et râpées

½ botte de persil plat hachée

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

100 g de beurre demi-sel

Sel fin / poivre du moulin

Les ustensiles : 1 plat de cuisson + 1 saladier + 1 fouet

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 poêle + 1 assiette + 1 spatule

1 petite casserole + 1 spatule + 1 passette DESSERT : MOUSSE AU CHOCOLAT NOIR, CHANTILLY CARAMEL

200 g de chocolat noir concassé

100 g de chocolat au lait concassé

17 cl de crème liquide entière à 35% de MG

3 cl de lait entier

9 blancs d’œufs bio

80 g de sucre en poudre

50 g de crêpes dentelles Chantilly au caramel fondant : 160 g de sucre en poudre

80 g de beurre doux

3 g de fleur de sel

20 cl de crème liquide entière

25 cl de crème chantilly non sucrée déjà montée Les ustensiles : 2 saladiers + 1 casserole d’eau chaude + 1 spatule

2 casseroles +1 fouet + 1 batteur à main + 1 maryse

1 poche plastique + 1 douille cannelée de taille 12

Mardi 14 décembre :

PLAT : VACHERIN MONT D'OR AUX SAUCISSES

1 grand vacherin Mont d’Or

1 saucisse de Morteau ou 3 Chipolatas

2 œufs

120 g de farine

60 g de beurre fondu

3 cl de lait

1 cuil. à café de levure chimique

Sel fin et poivre du moulin Les ustensiles : 1 casserole d’eau bouillante + 1 écumoire + 1 poêle

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 cuillère à soupe

1 saladier + 1 fouet + 1 spatule

1 plaque à pâtisserie

DESSERT : TIRAMISU AUX FRUITS DE LA PASSION

25 cl de jus de fruits de la passion

10 cl de jus de mangue

12 biscuits à la cuillère

3 œufs bio

35 g de miel

50g de sucre en poudre

360 g de mascarpone

4 fruits de la passion

1 kiwi vert épluché

1 citron vert

Les ustensiles : 1 assiette creuse + 1 saladier + 1 fouet

1 robot mélangeur et son fouet + 1 maryse

1 microplane

Mercredi 15 décembre :

ENTRÉE : TARTARE DE SAINT-JACQUES AU FOIE GRAS ET POMME VERTE 12 noix de Saint-Jacques + les coquilles vides

2 tranches de foie gras de canard cru du Sud-Ouest IGP

1 pomme verte

50 g de vinaigre balsamique blanc

1 citron jaune

150 g d’huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau + 2 saladiers

1 petit saladier + 1 fouet

PLAT : FILET DE TACAUD MEUNIÈRE, RISOTTO DE POTIMARRON AUX AMANDES 4 filets de tacaud désarêtés

15 g de beurre demi-sel

1 botte de ciboulette

4 quartiers de citron jaune

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin Le risotto : ¼ de potimarron épluché et taillé en petits cubes

1 échalote épluchée et ciselée

15 g + 25 g de beurre

10 cl de vin blanc

1 litre de bouillon de volaille

1 morceau de parmesan de 100 g

150 g d’épeautre cuit à l’eau

1 cuil. à soupe d’amandes concassées et torréfiées

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin Les ustensiles : 1 poêle + 1 sauteuse + 1 louche + 1 maryse

1 sauteuse + 1 spatule coudée

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 petit bol

Jeudi 16 décembre :

PLAT : BURGER SAVOYARD, FRITES AU FROMAGE

360 g de viande hachée de bœuf

100 g de viande hachée de porc

1 cuil. à café de cumin en poudre

¼ de botte de persil haché finement

Sel fin et poivre du moulin La mayonnaise aux herbes : 3 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de persil haché

1 cuil. à soupe d’estragon haché

1 cuil. à soupe de yaourt grec Sauce sucrée : 4 cuil. à soupe de ketchup

4 cuil. de sauce Worcestershire

1 cuil. à soupe de sauce huître

1 cuil. à soupe de miel

1 cuil. à café de sésame

4 pains burger coupés en 2 prêts à toaster

8 tranches très fines de fromage à raclette nature ou fumée

½ oignon épluché et ciselé Frites au fromage : 4 pommes de terre épluchées et lavées

1 morceau de parmesan de 200 g

3 branches de thym sec

Huile neutre

Les ustensiles : 2 saladiers + 1 cuillère + 1 assiette plate + 1 spatule

2 petits bols + 1 fouet + 1 cuillère à soupe

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 saladier + 1 torchon

1 casserole d’huile à 140°C / 1 casserole d’huile à 190°C + 1 écumoire

1 poêle à crêpe + 1 spatule large plate + 1 assiette avec 1 feuille de papier absorbant DESSERT : GÂTEAU AUX POMMES ET ÉPICES DOUCES 120 g + 30 g de beurre

120 g de sucre en poudre

3 œufs

275 g de farine

1 gousse de vanille

½ sachet de levure chimique

2 cuil. à soupe de yaourt grec

4 pommes épluchées

120 g de sucre de canne blond

1 cuil. à café de cannelle en poudre

½ cuil. à café de gingembre en poudre Les ustensiles : 2 saladiers + 1 poêle + 1 spatule

1 planche à découper + 1 couteau de chef

1 fouet + 1 moule à manquer de 21/23 cm de diamètre + 1 maryse

Vendredi 17 décembre :

ENTRÉE : ROULEAUX DE PRINTEMPS AUX CREVETTES ET MANGUE

2 grandes galettes de blé / grandes tortillas de maïs

4 poignées de pousses d’épinards

200 g de fromage frais

1 mangue épluchée et coupée en cubes

12 crevettes cuites coupées en deux dans la longueur

1 citron vert

Sel fin et poivre du moulin Les ustensiles : 1 planche à découper + 1 couteau + 1 plat de service

1 petit bol + 1 cuillère + 1 microplane

PLAT : TOURTE DE BOEUF AUX CHAMPIGNONS

300g de viande hachée de bœuf

300g de viande hachée de porc

30g de parmesan râpé

2 + 4 œufs

100g de ricotta

2 cuillères à soupe de persil haché

100g de pain sans croûte trempé dans le lait

2 rouleaux de pâte feuilletée

100 g de beurre fondu

15 g de beurre

300 g de champignons bruns lavés sans pieds terreux et émincés

4 jaunes d’oeufs

1 morceau de parmesan de 100 g

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 saladier + 1 spatule + 1 poche plastique

1 poêle + 1 assiette

1 grande poêle de 26 cm de diamètre + 1 grande spatule + 1 baguette japonaise

1 grande assiette de 28 cm de diamètre + 1 pinceau

Source : Cuisine AZ