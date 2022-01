“La meilleure boulangerie de France” : la saison 9 débute ce lundi 10 janvier sur M6 (vidéo)

Lundi 10 janvier à 18:40, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre donneront le coup d'envoi sur M6 de la 9ème saison de “La meilleure boulangerie de France”.

Bruno Cormerais, meilleur Ouvrier de France Boulanger, et Norbert Tarayre, chef cuisinier, repartent à l’assaut des routes de France à la recherche de LA meilleure boulangerie. Une odyssée gourmande qui les mènera dans les 13 régions de France mais aussi pour la première fois dans l’émission de l’autre côté de nos frontières !

Chaque jour, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais évalueront les boulangers sur différents critères et lanceront un défi commun aux deux boulangeries en lice en leur demandant notamment une création, soit à partir d’un produit de la région, soit autour d’un plat emblématique. Pour décrocher le graal, nos boulangers en lice dans le concours vont devoir se surpasser et relever les défis lancés par nos chefs mais aussi par des amoureux du terroir, producteurs locaux, chefs cuisiniers d’exception et personnalités fières de leur région.

Alors de quelle région sera issue cette année “La meilleure boulangerie de France” ? Partez sans attendre à la découverte des 130 boulangeries en compétition et des saveurs de nos 13 régions !

Les nouveautés de cette saison

Un road trip au-delà des frontières

En Belgique, en Suisse, en Italie et en Espagne, le jury ne reculera devant rien ! Norbert et Bruno traverseront les frontières pour voir si la meilleure boulangerie ne s’y cache pas…

Une semaine spéciale apprentis

Pour la première fois depuis sa création, Norbert et Bruno donneront leur chance à des apprentis. S’ils n’ont pas encore de boulangerie à eux, ces apprentis sont les plus prometteurs de leur génération et débordent de talent ! Ils vont sans nul doute venir bousculer le concours…

La recette originale de Norbert

Chaque semaine, Norbert nous proposera une recette traditionnelle dans le cadre du défi “L’accord parfait” lancé aux boulangers. Ce tuto de cuisine hebdomadaire viendra s’ajouter aux tutos de Bruno pour donner astuces et conseils aux téléspectateurs.

Des guests surprises

Jeanfi Janssens lancera un défi aux boulangers des Hauts-de-France, Amandine Petit en Normandie, Laurent Maistret en Ile-de-France, Lou-Anne Lorphelin en Bourgogne-Franche-Comté et Malika Ménard, d’origine bretonne… en Bretagne !

“La meilleure boulangerie de France” à suivre du lundi au vendredi à 18:40 sur M6.