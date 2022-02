“Les Marseillais au Mexique” : nouvelle saison à suivre sur W9 à partir du lundi 21 février (vidéo)

Lundi 21 février à 18:50, “Les Marseillais” seront de retour sur W9 pour une 10ème saison inédite qui va se dérouler au Mexique.

“Les Marseillais” ce sont plus de 575 épisodes, 12 pays visités, des milliers de téléspectateurs chaque année, des centaines de problèmes et autant d’histoires d’amours et de fous rires !

Pour fêter ses 10 ans, la famille des Marseillais, plus unie et déterminée à profiter de chaque instant ensemble, s’est envolée pour le Mexique ! Après avoir dignement fêté cet anniversaire à leur arrivée, ils sont prêts à profiter de ce merveilleux pays qui leur réserve bien des surprises...

Pour rester dans l’aventure, tous vont devoir relever les challenges professionnels lancés par l’intransigeante Alejandra, leur nouvelle bookeuse. Définitivement placé sous le signe de l’amour, ce voyage au Mexique va faire battre les cœurs des célibataires à l’unisson... Mais dans cet éden à l’autre bout du monde, certains vont se laisser surprendre alors que d’autres décideront d’aller plus loin et même d’unir leurs destins pour la vie...

Les Marseillais vont-ils vivre un voyage tranquille au paradis ? Bien-sûr que non !

Les arrivées surprises vont se multiplier pour le plus grand bonheur des uns et parfois le plus gros problème des autres ! Le roi des problèmes sera bien décidé à faire exploser la vérité... Les rivalités et les rancœurs du passé vont être mises à jour. Les Marseillais vont devoir apprendre à pardonner, s’unir et faire triompher l’amour. Plus forte que jamais, la grande famille des Marseillais est prête à s’enjailler avec son humour et sa bonne humeur légendaire.

Jour après jour vous allez vivre avec eux et partagez leurs histoires...

Cette année, 4 comédiens complices ont intégré le casting.

Antony n’est pas un nouveau candidat. Sa mission sur place : agacer tous les Marseillais et particulièrement Julien à qui il veut prendre la place de chef ! Le tout avant de leur révéler qu’il est en fait Parisien...

Esteban, lui aussi est comédien et a pour mission de se faire passer pour l’ex improbable et encore amoureux de Giuseppa. Il est venu la récupérer coûte que coûte, malgré la présence de Paga.

Alejandra, leur bookeuse, comédienne professionnelle au Mexique, est-elle aussi dans la confidence et jouera le rôle d’une bookeuse diva, excentrique et totalement sous le charme de Benjamin.

Ileana, est également une comédienne, elle a pour rôle d’être une fan absolue et inquiétante de Maeva. Elle veut devenir sa meilleure amie, quel qu’en soit le prix !

Ensemble et avec votre complicité, ils vont littéralement piéger les Marseillais et n’auront qu’une obsession : transformer leurs premiers jours au Mexique en véritable gag en leur faisant vivre des situations toutes plus surréalistes les unes que les autres !

Alors les Marseillais se feront-ils piéger ? Croiront-ils à ces histoires absurdes ?

Leur humour légendaire et leur sens de l’hospitalité vont être mis à rude épreuve !