“Le grand concours des régions” spécial danses folkloriques, vendredi 18 mars avec Cyril Féraud

“Le grand concours des régions” revient vendredi 18 mars à 21:10 sur France 3 avec Cyril Féraud. Et pour ce nouveau numéro, cap sur l’une des plus anciennes traditions de nos villages et régions de France : les danses folkloriques !

Les danses folkloriques font la fierté de nos régions, qui se les transmettent de générations en générations depuis toujours ! Mélange de fête, de partage et bien sûr de tradition, elles sont le symbole du « génie du peuple », préservent l’identité locale et rassemblent les communautés jusqu’aux villages les plus isolés. Pour la première fois, 10 des meilleures troupes amateurs de métropole et d’Outre-mer seront réunies pour une compétition inédite, sur la scène du Royal Palace, à Kirrwiller, en Alsace. Venues de Bretagne, d’Occitanie, du Grand-Est, de Nouvelle-Aquitaine, de Bourgogne-Franche-Comté, de Normandie, d’Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi de Tahiti et de la Martinique, 10 troupes fières de leur région et de leur histoire vont s’affronter pour tenter de soulever le trophée de « la meilleure danse folklorique de France » ! Préparez-vous à voyager au rythme des performances de nos 200 danseurs, de leurs styles inimitables et de leurs costumes. Bourrée, ronde, gavotte, polka ou encore danse sur échasses, chaque troupe aura à cœur de proposer sa meilleure prestation. Un grand concours événement animé par Cyril Féraud. Un jury composé de quatre personnalités, fières de leurs racines, amoureuses du patrimoine et dont les carrières les ont conduites aux quatre coins du pays : Vincent Niclo, Caroline Margeridon, Laurent Luyat et Mareva Galanter. Les règles : Un premier passage par troupe pour éblouir le public du Royal Palace et convaincre notre jury. Chorégraphie, technique, précision, costumes traditionnels, rien ne sera laissé au hasard. Après délibération, Vincent Niclo, Caroline Margeridon, Laurent Luyat et Mareva Galanter désigneront 7 finalistes. Puis, à l’issue d’un 2e passage, notre jury délibérera une seconde fois pour désigner la troupe victorieuse. Nos danseurs ont entre 6 et 82 ans et ont à cœur de tout donner pour voir leur région triompher. Qui remportera le trophée ? Laquelle sera désignée « meilleure danse folklorique de France » ?