“Taratata 100% Live” vendredi 25 mars sur France 2 : les invités de Nagui

Vendredi 25 mars à 22:45, Nagui vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro de “Taratata 100% Live”. Voici les artistes qui seront réunis autour de Nagui.

Installez-vous confortablement devant votre télévision et laissez-vous guider par Nagui, votre maître de cérémonie qui vous a concocté un programme sur mesure :

Franz Ferdinand, le groupe de rock écossais emmené par Alex Kapranos, déjà invité dans Taratata, nous jouera en live son nouveau single "Billy Goodbye" et son plus gros succès "Take Me Out". Clara Luciani sera leur invitée. Ensemble, ils interprèteront une reprise du succès du groupe britannique Soft Cell, "Tainted Love".

Neuf ans après son dernier passage, Axel Bauer fera son grand retour dans Taratata avec “Ici Londres”, écrit en hommage à son père, dernier speaker de Radio Londres. Il sera ensuite accompagné de Bertrand Belin pour une reprise inédite de « Quand t’es dans le désert » de Jean-Patrick Capdevielle.

Cats on Trees, le groupe de pop français qui s’était fait connaître en 2013 avec le tube « Sirens call » sera de retour avec « Please, please, please », single extrait de leur nouvel album « Alie » tout récemment sorti.

Ed Sheeran, la star aux 50 millions d’albums vendus, nous interprètera « Visting Hours », extrait de son album « = ».