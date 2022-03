Laurence Boccolini dévoile le classement 2022 des comiques préférés des Français, samedi 2 avril sur France 2

Samedi 2 avril à 21:10 sur France 2, Laurence Boccolini dévoilera aux Français le classement 2022 de leurs comiques préférés, établi d’après un grand sondage IFOP.

Une soirée exceptionnelle à la Seine Musicale durant laquelle, pendant plus de deux heures, vous découvrirez sur scène et en images les 50 plus grands humoristes dans leurs meilleurs sketchs.

Seront sur scène : Ahmed SYLLA, Alban IVANOV, Anne ROUMANOFF, Arnaud DUCRET, ARTUS, Blanche GARDIN, LES BODIN'S, CARTMAN, Chantal LADESOU, LES CHEVALIERS DU FIEL, CHEVALLIER & LASPALÈS, Christelle CHOLLET, Claudia TAGBO, COLUCHE, Dany BOON, Élie SEMOUN, Élisabeth BUFFET, Élodie POUX, Éric ANTOINE, Florence FORESTI, Florent PEYRE, Franck DUBOSC, Gad ELMALEH, LES INCONNUS, Inès REG, Jamel DEBBOUZE, JARRY, Jean-Luc LEMOINE, Jean-Marie BIGARD, Jeanfi JANSSENS, Jérémy FERRARI, Jérôme COMMANDEUR, Kev ADAMS, Laurent GERRA, Malik BENTALHA, Mathieu MADÉNIAN, Michèle BERNIER, Michèle LAROQUE, Muriel ROBIN, Nora HAMZAWI, LES NULS, Olivier DE BENOIST, Paul MIRABEL, Pierre PALMADE, Raymond DEVOS, Roland MAGDANE, Sandrine ALEXI, Sandrine SARROCHE, Tony SAINT LAURENT, Valérie LEMERCIER…

L’émission sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents avec les coups de cœurs de l’année : Jérémy DEMAY et Laurent BARAT.

En fin d’émission, le nom de l’humoriste N°1 sera dévoilé.