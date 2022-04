« Canap 89 » : L'année 1989 revisitée par Etienne Carbonnier mercredi 6 avril sur TMC

Mercredi 6 avril à 21:15 sur TMC, Etienne Carbonnier proposera “Canap 89”, un nouvel épisode du rendez-vous numéro 1 des émissions tout en archives.

Après les cartons de “Canap 95” et “Canap 2002”, Etienne Carbonnier et son équipe se plongent dans l’année 1989 : la Bruel mania, la Game Boy et les premiers téléphones portables, « Sacrée Soirée », « Tournez manège ! » et le phénomène des « Crados » qui débarque dans les cours de récré…

“Canap 89” reviendra aussi sur l’événement historique de la décennie : la chute du mur de Berlin qui bouleverse l’Europe et qui résonne encore aujourd’hui, à l’heure de la guerre en Ukraine…

Un nouveau prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.