“Taratata 100% Live” de retour vendredi 29 avril sur France 2 : les invités de Nagui

“Taratata 100% Live”, votre rendez-vous musical préféré sera de retour vendredi 29 avril à 22:45 pour une soirée 100 % live réunissant le meilleur des scènes française et internationale.

Au programme, des covers inédites, des sessions acoustiques et des duos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le tout autour de Nagui qui recueillera les confidences de vos artistes favoris.

Charlie Winston, de retour sur le plateau de Taratata, nous chantera son nouveau titre, « Algorithm » et interprètera « One » de U2 avec Aurora, jeune chanteuse norvégienne qui a déjà vendu plus d’un million d’albums. Invitée pour la première fois dans l’émission, elle nous fera découvrir son univers avec « Cure for me », extrait de son troisièème album, The Gods we can touch.

Le groupe Skip the Use enflammera le plateau avec son nouveau single « Human disorder ». La nouvelle sensation du rap français, Tessae, les rejoindra sur une reprise de « Bad Guy » de Billie Eilish.

La chanteuse belge Selah Sue revient après sept ans d’absence nous présenter son nouvel album, Persona.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités de Nagui sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques inédites.