“Top Chef” : épisode 11 mercredi 27 avril sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 27 avril à 21:10, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la 11ème semaine de “Top Chef”, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Épreuve 1 : pour les 10 ans de la boîte noire, chefs et candidats vont devoir reproduire un dessert !

La boîte noire fête son 10ème anniversaire ! Plongés dans le noir le plus total, chefs et candidats devront goûter et analyser un plat sans rien voir pour tenter de le reproduire. Pour célébrer cet anniversaire, la boîte noire accueille un chef d’exception, le seul chef pâtissier détenteur de deux étoiles au monde, spécialiste des desserts cuisinier : Sébastien Vauxion.

Pour la première fois, candidats et chefs vont devoir reproduire à l’aveugle un dessert ! La brigade qui se rapprochera le plus de la recette originale sera directement qualifiée pour la 12e semaine de compétition.

Épreuve 2 : surprendre Philippe Etchebest sur son plat signature : la raviole !

Les candidats ont rendez-vous dans le célèbre quartier des Chartrons, à Bordeaux, où Philippe Etchebest leur ouvre les portes de son nouveau restaurant gastronomique. C’est sur son plat signature, la raviole, que le chef met à sa carte depuis ses débuts et qu’il ne cesse de faire évoluer, qu’il va challenger les candidats ! À la fin de l’épreuve, seuls deux candidats seront sélectionnés.

Philippe Etchebest ne pouvant être juge et partie, c’est Emmanuel Renaut, chef 3 étoiles et Meilleur Ouvrier de France, qui épaulera le candidat de la brigade du chef Etchebest.

La dernière chance : le maquereau

Les candidats auront une heure pour surprendre les chefs autour d’un produit : le maquereau. Les quatre chefs de brigade dégusteront leurs assiettes à l’aveugle et un candidat sera définitivement éliminé du concours.

Qui va quitter définitivement Top Chef cette semaine ? Quel chef va perdre un membre de sa brigade ?