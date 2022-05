Le concert événement du Jubilé de la reine Élisabeth II en direct sur M6 le 4 juin

Samedi 4 juin à 21:10, M6 retransmettra en direct de Buckingham Palace le concert événement organisé à l'occasion du Jubilé de la reine.

Organisé en direct de Buckingham Palace à l’occasion du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, ce concert historique clôturera les célébrations du jubilé. Les plus grandes stars internationales sont attendues pour rendre hommage à la reine d’Angleterre et retracer les moments les plus marquants de son règne.

Lors de son jubilé de diamant en 2012, des grands noms de la pop anglo-saxonne et artistes internationaux s’étaient succédés sur scène pour rendre hommage à la reine : Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Robbie Williams, Tom Jones, Jessie J, Will.I.Am…

Pour l’édition 2022, la liste des invités n’a pas encore été communiquée et celle ci fera l’objet d’une communication officielle dans les prochaines semaines.