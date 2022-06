“Si on lisait à voix haute” : la finale « Lycée » mercredi 8 juin sur France 3 avec François Busnel (vidéo)

Mercredi 8 juin à 21:00, François Busnel vous proposera de suivre en direct sur France 5 la finale « Lycée » de l'édition 2022 de “Si on lisait à voix haute”.

Après la finale des collégiens la semaine dernière, c’est au tour des lycéens de concourir.

Pour les accompagner, les antennes de France Télévisions se mobilisent tout au long de la journée du 8 juin, autour de la lecture, déclarée « Grande cause nationale » en 2021 et 2022. L’ambition de cet engagement national est de mettre la lecture au cœur de la vie de tous les Français, en portant notamment une attention particulière aux plus jeunes.

Le jury :

Isabelle Carré est une actrice et écrivaine française. En 2003, elle obtient le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, ainsi que le Molière de la comédienne à deux reprises pour Mademoiselle Else (1999) et pour L'Hiver sous la table (2004). En 2018, elle publie un premier roman, Les Rêveurs, chez Grasset. Un deuxième roman, Du côté des Indiens, paraît en 2020. Un troisième roman nommé Le Jeu des si paraîtra le 18 mai 2022.

Daniel Pennac est un grand écrivain français : c’est sans doute le romancier le plus lu dans les classes. Ses livres ont été d’immenses succès et plusieurs ont été adapté au cinéma. À plusieurs reprises, il a joué sur scène ses propres textes. Il a notamment reçu le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d'école. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée.

Annick Cojean est l’une des grandes signatures de la presse française, grand reporter au journal Le Monde, autrice de plusieurs livres, directrice et présentatrice des collections "Empreintes" et "Duels" sur France 5. Prix Albert-Londres 1996, elle en préside le jury de 2010 à 2020.

Eric-Emmanuel Schmitt est un romancier, dramaturge, metteur en scène, comédien, il triomphe sur scène avec l’adaptation de son roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il est l’un des auteurs français les plus lus dans le monde et plusieurs de ses textes figurent dans les programmes scolaires.

Les finalistes :