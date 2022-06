“Le Big Show” de Jarry : premier numéro samedi 11 juin sur France 2

Jarry fera son arrivée sur France 2 samedi 11 juin à 21:10 avec “Le Big Show”, un nouveau grand divertissement familial et inédit, dans lequel tout peut arriver.

Jarry lance “Le Big Show” et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est donné aucune limite !

Depuis le Théâtre Marigny, Jarry en fera voir de toutes les couleurs aux spectateurs, pour notre plus grand plaisir ! Avec humour et bienveillance, il mettra en lumière le public qui deviendra le héros du Big Show.

Surprises, caméras cachées, retrouvailles émouvantes, jeux, cadeaux de ses rêves, happenings inattendus, karaoké surprise avec nos stars préférées : personne dans la salle n'est à l'abri des surprises et des pièges du Big Show !

Le Big Show est un divertissement familial qui offre aux téléspectateurs une soirée d’humour et d’émotion avec une multitude de surprises plus drôles et plus émouvantes les unes que les autres, qui vous feront passer du rire aux larmes tout au long de la soirée ! Un nouveau programme chaleureux, drôle, rempli de bonnes ondes et en interaction permanente avec le public, qui ne se doute jamais de ce qui va lui arriver…

Les surprises de Jarry s’enchaîneront tout au long de l’émission, jusqu’à débarquer en pleine nuit chez des téléspectateurs.

Jarry piègera également une personne avec la complicité de sa famille, pour en faire la star inattendue de la soirée.

Préparez-vous à découvrir Le Big Show, l’émission où tout peut arriver, le samedi 11 juin à 21:10 sur France 2.

Le Big Show est une adaptation de l'émission du même nom diffusée au Royaume-Uni depuis 2015 sur la première chaîne publique BBC One.