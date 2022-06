“Le Grand Concours” : 2 numéros en tournage avec... Arthur qui reprend les commandes !

Deux numéros du “Grand Concours” seront enregistrés lundi 4 juillet avec Arthur aux commandes de l'émission. Il succède à Alessandra Sublet qui a décidé de mettre fin à sa carrière d'animatrice.

Comme dans chaque édition, des personnalités issues du monde du sport, du journalisme, de l’humour et de la comédie vont se mesurer aux questions du “Grand concours”.

Deux manches et une finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul remportera le trophée du “Grand concours”.

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective avec Arthur qui reprend les commandes de l'émission !

Pour la première fois depuis le début de la diffusion en 2003 du “Grand Concours”, c'est un homme qui sera aux commandes des prochains numéros. Il succède ainsi à Carole Rousseau, Laurence Boccolini et Alessandra Sublet.

Deux numéros seront enregistrés le lundi 4 juillet 2022 en après-midi et en soirée.

Les premiers participants confirmés : Arnaud Ducret, Franck Dubosc, Hélène Mannarino, Tareek, Samuel Bambi, Florent Peyre, Cartman, Chris Marques, Vincent Desagnat, Jean-Philippe Janssens, Tom Villa, Laurent Maistret, Baptiste Giabiconi, Anne-Sophie Girard, Gil Alma, Camille Cerf, Christophe Licata, Ines Vandamme, Titoff, Lola Dubini...