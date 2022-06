“La Fête de la musique” sur France 2 en direct de Montpellier mardi 21 juin : les artistes présents

Mardi 21 juin à 21:10, France 2 célébrera l’anniversaire de la Fête de la musique avec une soirée exceptionnelle en direct et en public à Montpellier.

Garou et Laury Thilleman fêteront 40 années de tubes avec plus d’une centaine de titres, une quarantaine d’artistes français et internationaux, durant 3 heures de show chorégraphié par Kamel Ouali.

Des talents d’aujourd’hui aux stars des 40 dernières années : Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Dadju, Christophe Willem, Pierre De Maere, Zaz, Hoshi, Izia Higelin, Amir, Black M, Keen’V, Selah Sue, Ofenbach, Kungs, Axel Bauer, Bigflo et Oli, Willy William, Collectif Métissé, On Night of Queen, Rocket Man, Alvan et Ahez, Enzo, Helene in Paris, Duncan Laurence, Juliette Armanet, Mister Mat, Soolking…, ils nous offriront une soirée de duos, de surprises, de collégiales inattendues et de reprises des plus grands tubes.

Ce grand concert anniversaire se déroulera dans le cadre unique de la place de l’Europe à Montpellier, ville partenaire avec la Région Occitanie.

Rendez-vous le 21 juin en direct de Montpellier pour souffler les 40 bougies de la Fête de la musique !

En partenariat et en simultané sur France Bleu.