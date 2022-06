“La croisière des extravagantes” avec Julie Pietri, Stone et Florent Peyre le 22 juillet sur Paris Première

Vendredi 22 juillet à 22:45 sur Paris Première, Julie Pietri, Stone et Florent Peyre embarquent pour une soirée festive : “La croisière des extravagantes”.

Pour l'été, nos 5 créatures nous proposent d'embarquer à bord d'une croisière des plus extravagantes, en live et en public.

Avec talent et nostalgie, elles interprètent et revisitent ces chansons qui ont accompagné leurs vies, leurs rencontres, leurs amours...

Performances, medleys, confidences et surprises sont au rendez-vous, ainsi que la présence d'invités venus participer à la fête et chanter avec nos créatures : Julie Pietri, Stone et Florent Peyre se prêtent au jeu de ces drôles de personnages pour une soirée festive et enivrante !

Avec : Soa de Muse, Brenda Maur, Corrine, Oiseau Joli et la Big Bertha.