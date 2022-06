Bénabar : Tournée des Indociles, le concert au Cirque Jules Verne diffusé mercredi 29 juin sur France 4

Mercredi 29 juin à 21:10, France 4 diffusera en première exclusivité le concert de Bénabar capté le 5 avril 2022 au au Cirque Jules Verne d'Amiens.

Bénabar revient avec un nouveau spectacle festif et tendre, entouré de ses musiciens, dont une nouvelle violoniste qui complète maintenant la bande.

Animal de scène franc, attachant et proche de son public, il agrémente son concert des chansons issues de ses deux nouveaux albums, Indocile heureux et On lâche pas l’affaire, sans oublier ses titres intemporels.

C’est après deux années sans concert que Bénabar remonte sur scène, impatient et déterminé à en découdre joyeusement avec la vie.

Un spectacle poétique et drôle, condensé de belles histoires, teinté d’une autodérision savoureuse qui fait du bien : un concert indocile pour des indociles... heureux !