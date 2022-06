“Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels” : épisode 2, jeudi 30 juin sur M6 (vidéo)

Jeudi 30 juin à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la nouvelle saison du “Meilleur Pâtissier : les professionnels” présentée par Marie Portolano.

Les 6 binômes de pâtissiers professionnels encore en lice vont de nouveau se remonter les manches pour réussir deux nouvelles épreuves de haut volée.

Tout d’abord, l’épreuve incontournable dans tout grand concours : la pièce artistique, sous l’œil particulièrement aiguisé du chocolatier star Patrick Roger, mondialement connu pour ses sculptures en chocolat.

Et pour poursuivre, une toute nouvelle épreuve sous la tente : le gâteau mystère. Armés de leurs seules papilles et pupilles, les pâtissiers vont devoir reproduire à la perfection et sans recette le dessert extraordinaire d’Adrien Bozzolo, chef pâtissier du palace Le Mandarin Oriental connu pour ses gâteaux particulièrement techniques aux saveurs innovantes.

À l’issue de ces deux épreuves spectaculaires et gourmandes, les deux moins bons binômes iront en face-à-face et seul le meilleur conservera sa place dans le concours.