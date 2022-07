“Nus et culottés” : « Objectif Jura » avec Nans & Mouts lundi 18 juillet sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 18 juillet à 21:00 sur France 5 pour découvrir un nouvel inédit de “Nus et culottés” dont l'objectif sera le Jura.

Toujours nus et sans argent au début de leur périple, ils partent d’une cascade près de Saint-Claude, dans le Jura, avec le rêve de construire un sauna à Mouthe. Quoi de mieux pour amener de la chaleur dans la ville la plus froide de France...

Fin novembre, l’hiver est tout proche et la neige aussi… Ils vont cheminer à pied à travers une bonne partie des montagnes du Jura pour rejoindre leur destination en glanant sur leur route de quoi résister au froid et fabriquer leur œuvre !

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont devoir user de persévérance et de créativité pour arriver à faire monter la température à plus de 50 degrés dans un sauna fait maison alors même qu’il gèle à l’extérieur.

Le voyage les mène au cœur d’une culture singulière et étonnante… des témoignages vibrants et émouvants de vies aussi discrètes qu’extraordinaires. Et si la chaleur se trouvait aussi dans ces rencontres improbables ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Objectif M ».

Nans et Mouts rêvent de rencontrer le chanteur M et de partager la scène avec lui. Caméras baluchon sur l'épaule et caméra au poing sur l'autre, les deux aventuriers intrépides se lancent dans cette expérience folle sans argent ni vêtements.

Ce nouveau périple va débuter au lac de Salagou près de Montpellier. Nans et Mouts partent pour un voyage haut en couleur où ils ne pourront bénéficier que de la solidarité des personnes rencontrées sur leur route. Les deux acolytes parviendront-ils à réaliser leur rêve? Mathieu Chedid acceptera-t-il de les laisser monter sur scène afin de chanter avec lui devant des milliers de personnes ?