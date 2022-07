Catherine Ringer chante Rita Mitsouko, concert au Parc Floral à revoir sur France 2 jeudi 21 juillet (vidéo)

Jeudi 21 juillet à 23:15, France 2 rediffusera le concert « Catherine Ringer chante Rita Mitsouko - We Love Green 2020 » filmé au Parc Floral de Paris le 3 juin 2020.

La tournée des « nouveaux » Rita Mitsouko a débuté par un concert à la Philharmonie de Paris en novembre 2019. Aujourd’hui, Raoul Chichin tient les guitares de son père et Catherine Ringer chante et danse encore pour le plus grand plaisir de tous.

Ils devaient passer par la grande scène du festival We Love Green annulé pour cause de pandémie. Alors pour conjurer le sort, et peut être pour éveiller quelques consciences sur le monde d’après, Catherine Ringer a rêvé d’un concert en pleine nature, au centre d’une clairière entourée de chênes centenaires.

Son rêve est devenu réalité dans une clairière au Parc Floral de Paris, au coeur du Bois de Vincennes. Il s’agit d’une expérience rare, la preuve que la musique peut exprimer son aura en dehors de la reconnaissance du public, dans un lieu et un contexte auxquels elle s’associe, faisant ressortir sa sensibilité dans sa plus belle expression. Elle nous enchante, reprenant pêle- mêle son répertoire: Histoire D'A, Someone to love, Marcia Baila mais aussi La jalousie, Vol de nuit, La sorcière et l'inquisiteur... et bien d'autres surprises encore !

Un projet unique et magique avec Catherine Ringer, une artiste qui a toujours relevé tous les défis.