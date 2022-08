“Le Meilleur Pâtissier” : la saison 11 diffusée sur M6 à partir du 7 septembre, toutes les nouveautés

Marie Portolano, Cyril Lignac et Mercotte vous donnent rendez-vous sur M6 mercredi 7 septembre à 21:10 pour le lancement de la 11ème saison inédite du “Meilleur Pâtissier”.

Pour cette 11ème saison, nos pâtissiers amateurs vont embarquer pour un voyage gourmand qui les mènera des 4 coins de la France au pays des 1001 nuits en passant par l’Espagne et même Hollywood ! Tous espèrent que Cyril Lignac et Mercotte leur dérouleront le tapis rouge.

Nos pâtissiers amateurs devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire notre jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie et de la gastronomie française comme Pierre Hermé, Philippe Conticini, Nina Métayer, Glenn Viel, François Perret, Christelle Brua ou encore Thierry Marx ! Et pour la première fois dans l’histoire du concours, le destin de nos pâtissiers pourra basculer s’ils remportent le coup de cœur des prestigieux chefs invités

Cette année sera aussi l’occasion de célébrer la 100ème soirée du Meilleur Pâtissier, et pour cet incroyable anniversaire, les pâtissiers devront reproduire, lors d’une épreuve technique, l’un des gâteaux emblématiques de Cyril Lignac. Et pour ça, pas de recette ! Les pâtissiers devront tenir le rythme effréné du chef Lignac qui réalisera en temps réel son dessert devant eux.

Mais ils ne seront pas au bout de leur peine car pour la 1 ère fois dans l’histoire du concours, à la fin de chaque semaine, une incroyable surprise les attendra ! Un rebondissement qui risque bien de totalement changer le cours de leur épopée gourmande vers le trophée du « Meilleur Pâtissier ».

Et pour couronner cette saison, c’est dans un nouveau château que Marie Portolano accueillera notre 11ème promotion.

Un début de saison pas comme les autres

Pour le lancement de cette saison 11, pour la première fois dans le concours, nos 16 pâtissiers amateurs auront la possibilité de choisir l’épreuve sur laquelle ils vont s’affronter.

Au programme :

2 destinations, avec pour chacune d’elles 8 places. À l’issue de ces 2 épreuves, les 4 meilleurs pâtissiers de chaque destination se qualifieront, et obtiendront leur carte d’embarquement pour ce beau voyage au pays de la gourmandise. Alors, direction Chocoland ou le Royaume des fruits ? À eux de choisir !

Les 8 pâtissiers qui n’ont pas embarqué directement dans l’avion de Cyril et Mercotte auront une chance de se rattraper lors d’une ultime épreuve créative autour de leur voyage de rêve. Malheureusement, 2 d’entre eux seront éliminés du concours

De nouvelles thématiques et épreuves pour challenger les pâtissiers amateurs !

Cette 11ème saison nous fera voyager...

Du pays des 1001 nuits, avec l’une des épreuves techniques les plus complexes de l’histoire du concours : La tour du palais de Shéhérazade, mais aussi la revisite d’un trésor de la pâtisserie orientale : la corne de gazelle !...

Aux jardins luxuriants de Giverny, avec un gâteau aussi beau qu’un tableau ! Mercotte s’est en effet inspirée d’un gâteau provenant du carnet de recettes de l’artiste peintre Claude Monet, le vert-vert, et de l’un de ses chefs-d’œuvre : Les Nymphéas. Les pâtissiers amateurs devront à la fois être de fins techniciens et de véritables artistes pour espérer ainsi impressionner notre jury...

En passant par Hollywood... Mais aussi l’Espagne ! Sans oublier un incroyable voyage dans le passé, avec « Retour à la ganache de pierre ».

Des nouveautés...

Une Master Class avec Cyril Lignac pour célébrer le 100ème épisode !

Pas de recette pour cette épreuve, c'est Cyril Lignac qui la réalisera face aux pâtissiers.

Ils devront la reproduire en écoutant et regardant ce que fait le Chef, qui sera positionné face à eux. Pour l’occasion, il s’agit d’un gâteau que Cyril apprécie tout particulièrement : un croque 100% noisettes. Une recette gourmande mais aussi très technique.

Ganache, macaron, chantilly, cercle en chocolat, praliné noisettes, les pâtissiers auront intérêt à être rapides, et surtout bien concentrés, car il va falloir suivre à la lettre et dans le même timing la leçon donnée pas à pas par Cyril.

Le coup de coeur du Chef invité

Chaque semaine, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs devront créer un gâteau d’exception sur un thème imposé : Mon voyage de rêve, Mon vœu irréalisable, Le gâteau buste de mon idole, ou encore... Mon expression coquine préférée...

Qui remportera les faveurs du notre jury, mais aussi du prestigieux chef invité ?

Car cette année, grande nouveauté, chaque chef invité pourra faire basculer le destin des pâtissiers en attribuant un coup de cœur.

Le pâtissier qui aura obtenu cette distinction pourra ainsi être sauvé de l’élimination s’il est en danger, ou au contraire marquer des points supplémentaires s’il est en lice pour le tablier bleu.