“Objectif Top Chef” de retour sur M6 lundi 5 septembre avec Philippe Etchebest

Ils n’ont jamais été aussi nombreux à s’inscrire, avec le rêve d’être désigné meilleur espoir de la cuisine française. Qu’ils soient apprentis ou amateurs, tous n’ont qu’un objectif : remporter cette compétition et intégrer la prochaine saison de Top Chef !

Mais ce que les candidats ignorent, c’est que cette année, dans “Objectif Top Chef”, Philippe Etchebest a décidé de frapper fort : avec la complicité de Pierre Chomet, candidat emblématique de la saison 12 de Top Chef, il a décidé de mettre sur pied un restaurant éphémère dans lequel, chaque jour, des clients vont venir challenger les candidats !

Les candidats vont devoir redoubler d’imagination, d’astuces et d’idées inattendues pour que chaque plat du quotidien devienne un plat d’exception !

60 apprentis ou amateurs motivés qui ont le goût de l’effort et qui vont s’affronter dans un entrainement intensif. Chaque semaine, 6 candidats viendront se défier, mais seulement 1 sera qualifié à la fin de la semaine.

Alors, qui saura séduire Philippe Etchebest et ses clients exigeants ? Qui sera élu meilleur espoir de la cuisine française et rejoindra Philippe Etchebest dans le concours Top Chef ?

Cette année je prends les candidats en main encore plus vite. Je les découvre dès qu’ils arrivent et je les suis de manière beaucoup plus assidue.

Philippe Etchebest