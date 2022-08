“Mask Singer” : la saison 4 débute mardi 23 août sur TF1 avec Camille Combal (vidéo)

Après le succès des trois premières éditions, “Mask Singer” est de retour mardi 23 août à 21:10 sur TF1 pour une nouvelle saison riche en énergie et en rebondissements !

Top départ ! Camille Combal vous donne rendez-vous le mardi 23 août pour une nouvelle saison de Mask Singer et découvrir 12 nouveaux personnages issus d’horizons divers : comédiens, animateurs, chanteurs, humoristes…

Cette année encore, l’identité des nouvelles célébrités en compétition est dissimulée sous de fabuleux costumes aux autres concurrents, à l’animateur, Camille Combal, aux enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, ainsi qu’au public.

Qui se cache derrière le pain d’épice, le bébé, la mariée ou encore le dalmatien ?



Tous s’affronteront en chantant des tubes connus de tous et cette année encore, les décors et mises en scène seront plus qu’époustouflants !

Avant chaque prestation, des indices concernant la célébrité masquée seront disséminés sur les réseaux sociaux, les costumes, dans les mises en scènes, en vidéo… Après chaque performance, nos enquêteurs interrogeront cette dernière pour tenter de la démasquer.

La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais l’est lorsque cette dernière répond aux questions des enquêteurs, afin de ne pas être identifiée !

Au cours de cette nouvelle saison de “Mask Singer”, vous découvrirez :

Deux stars internationales feront une prestation exceptionnelle, hors compétition, dans deux épisodes différents et seront démasquées le soir même.

Deux enquêteurs guests viendront épauler nos quatre enquêteurs lors de certains épisodes.

Un espion bien mystérieux fera son apparition…

Ce sera également le retour du Trophée de l’Oreille d’Or pour récompenser celui ou celle, parmi les enquêteurs et Camille Combal, qui aura réussi à reconnaître le maximum de célébrités dès la première prestation. Pour ce faire, chacun d’entre eux indiquera le nom auquel il pense lors de la première performance de chaque personnage, dans des enveloppes scellées dont le contenu ne sera révélé qu’au moment des démasquages.

2 célébrités seront démasquées lors de chaque soirée : une première en milieu d'émission, et une seconde en fin d'émission ! Le public et les enquêteurs voteront après les performances pour leur personnage préféré. Les perdants seront éliminés et devront alors révéler leur identité.

Les autres célébrités garderont leurs identités secrètes et reviendront chanter la semaine suivante.

Les quatre enquêteurs vont tout faire pour démasquer les 12 célébrités !

Et vous ? saurez-vous deviner quelles célébrités se dissimulent derrière les masques ?

À vous de jouer le mardi soir sur TF1 à partir du 23 août prochain.