“MasterChef” fait son arrivée sur France 2 mardi 23 août avec Agathe Lecaron (vidéo)

“MasterChef”, le plus célèbre concours de cuisine amateur dans le monde, fera son arrivée sur France 2 mardi 23 août à 21:10 orchestré par Agathe Lecaron sous la houlette d’un jury d’exception : Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou.

Créé par la BBC et aujourd’hui présent dans 66 pays avec plus d’un milliard de téléspectateurs, “MasterChef” est le seul blockbuster culinaire qui voit s’affronter des cuisiniers et cuisinières amateurs.

Les trois jurés de “MasterChef” accompagnent 18 candidats talentueux dans leur apprentissage à travers de nombreuses épreuves qui s’annoncent riches en rebondissements et dont le grand vainqueur remporte la somme exceptionnelle de 100 000 €.

Cette version 2022 de “MasterChef” s’inscrit dans les tendances de la gastronomie que suivent les plus grands chefs : l’anti-gaspillage, la saisonnalité, l’éco-responsabilité, la valorisation de nos terroirs… sans oublier la gourmandise et surtout le plaisir ! Le potentiel de ces cuisiniers et cuisinières passionnés ne va cesser de surprendre les chefs : ils font face à des amateurs qui sont prêts à tout pour les impressionner et les surprendre.

Chaque semaine, nos chefs invités : Christian Constant, Frédéric Anton, Alessandra Montagne, Simone Zanoni, Emeline Aubry, Olivier Bellin, Fanny Rey, Pierre Augé, Mory Sacko, Christophe Michalak ou encore Eric Briffard se succèdent pour challenger et conseiller les amateurs.

Sous l’œil bienveillant des trois chefs, les candidats et candidates venus de toute la France devront se surpasser pour espérer décrocher le titre de « Meilleur cuisinier amateur de France ».

Enfilez vos tabliers et préparez vos papilles, “MasterChef” est de retour sur mardi 23 août à 21:10 sur France 2 !