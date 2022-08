“La Carte aux trésors” dans l'Anjou, d'Angers à Saumur, à revoir mercredi 24 août sur France 3 (vidéo)

Mercredi 24 août à 21:05, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 3 pour voir ou revoir un numéro de “La carte aux trésors” sur une zone de jeu qui s’étend d’Angers à Saumur, en longeant le Val-d’Anjou et les rives de la Loire.

Les 2 candidats, Fanny et Bruno, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du département, à la découverte des grands espaces des bords de Loire, un fleuve sauvage, « le roi des fleuves » comme on le surnomme, souvent imprévisible, parfois dangereux, qui dicte sa loi et rythme le quotidien des habitants.

Ils descendront ensuite dans les profondeurs de la terre, dans le monde mystérieux des troglodytes pour découvrir d’anciennes carrières du Moyen Âge qui ont été aménagées pour devenir des lieux de vie, et pousseront les portes des plus beaux châteaux du département, des châteaux somptueux qui abritent des trésors insoupçonnés.

Enfin ils devront réussir à arrêter une colonne de chars en plein centre de Saumur pour découvrir la Rose des Vents.