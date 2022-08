“Duels en familles” : nouveau jeu quotidien sur France 3 avec Cyril Féraud à partir du 29 août (vidéo)

Rendez-vous sur France 3 lundi 29 août à 16:10 pour découvrir “Duels en familles - Le match des régions”, le premier jeu de création française à dimension régionale, présenté du lundi au vendredi par Cyril Féraud.

Dans un décor d’appartement géant, deux familles de quatre membres viennent défendre les couleurs de leur région en s’affrontant chaque jour de la semaine, au cours de trois duels et une finale.

Au programme : duels en images, duels en régions, duels de mots, duels en musique, duels en culture ou encore duels surprises…

Chaque jour, la famille victorieuse se qualifie pour la finale pour tenter de remporter 2 000 €. Le vendredi, pour le dernier match de la semaine, c’est une grande finale à 5 000 € qui attend les candidats.

Quelle sera la famille et donc la région gagnante de la semaine ?

La mécanique

Duel 1 : 1 point par bonne réponse

Les deux familles au complet s’affrontent dans ce premier duel qui se joue à la rapidité.

Duel 2 : 2 points par bonne réponse

Seuls deux membres de chaque famille peuvent tenter de trouver les bonnes réponses. Il faut donc bien les choisir.

Duel 3 : 3 points par bonne réponse

Cet ultime duel avant la finale est un face-à-face entre un membre de chaque famille. Chaque bonne réponse rapporte 3 points. C’est donc le duel où tout peut basculer : le choix du représentant de la famille est plus important que jamais !

Finale : 2 000 € en jeu (et 5 000 € le vendredi)

La famille ayant remporté le plus de points depuis le début de l’émission se qualifie pour la finale du jour. Les quatre membres vont devoir répondre à une question chacun leur tour, et enchaîner suffisamment de bonnes réponses pour faire grimper le curseur jusqu’aux 2 000 € du jour. En cas d’erreur, le curseur redescend et les gains aussi… Suspense, connaissances et sang-froid !

L’émission du vendredi :

Pour le dernier match entre les deux régions, la famille qui a remporté le plus de duels au cours de la semaine bénéficie d’un avantage : elle peut choisir la thématique des duels qui vont être joués. L’enjeu est de taille puisque la famille victorieuse se qualifie pour la grande finale de la semaine où elle pourra décrocher 5 000 € supplémentaires !

Un jeu qui met les régions à l'honneur

Plus qu’un match entre deux familles, c’est un match des régions ! Chaque équipe vient défendre les couleurs de son département, de son coin de France… Entre les phases de jeu, les candidats en profitent pour faire découvrir à Cyril et aux téléspectateurs les plus beaux endroits de leur région, leurs spécialités locales, leurs traditions, le patrimoine de leur département, pour faire voyager les téléspectateurs.

Pour la première semaine de l’émission : le Loiret (45) affrontera la Charente (16).