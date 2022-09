“Le meilleur Pâtissier” : épisode 1, « Embarquement immédiat », mercredi 7 septembre sur M6 (vidéo)

Mercredi 7 septembre à 21:10, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 1er épisode de la 11ème saison du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Embarquement immédiat ».

Pour la première fois dans le concours, nos 16 pâtissiers amateurs auront la possibilité de choisir l’épreuve sur laquelle ils vont s’affronter.

Au programme : 2 destinations, avec pour chacune d’elles 8 places. À l’issue de ces 2 épreuves les 4 meilleurs pâtissiers de chaque destination se qualifieront, et obtiendront leur carte d’embarquement pour la saison 11 du Meilleur Pâtissier. Alors, direction Chocoland ou le Royaume des fruits ? À eux de choisir !

Les 8 pâtissiers qui n’ont pas embarqué directement dans l’avion de Cyril et Mercotte auront une chance de se rattraper lors d’une ultime épreuve créative autour de leur voyage de rêve. Malheureusement, 2 d’entre eux seront éliminés du concours.

Le défi de Cyril Bienvenue à Chocoland

Pour démarrer cette saison, les 8 pâtissiers qui ont choisi de voyager à Chocoland vont devoir présenter à Cyril et Mercotte un gâteau au chocolat à leur image… À eux d’éviter les turbulences pour obtenir la très convoitée carte d’embarquement de la part de Cyril et Mercotte et continuer l’excursion du Meilleur Pâtissier.

Le défi de Mercotte Bienvenue au Royaume des fruits

Au tour des 8 autres pâtissiers d’embarquer pour le vol du Royaume des fruits ! Qu’ils soient rouges, exotiques ou bien secs, les fruits font partie intégrante de la pâtisserie ! Nos 8 amateurs vont devoir réaliser un gâteau fruité à leur image… Pour ne pas rester bloqué sur le tarmac, tous les moyens seront bons pour séduire le jury.

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont faire le tour du monde, en réalisant en gâteau leur voyage de rêve ! Où nos pâtissiers rêvent-ils de partir ? Quel voyage aimeraient-ils faire ? Dernier appel pour le vol à destination de la gourmandise !