“Le plus grand karaoké de France” de retour sur M6 le 29 septembre avec une spéciale Années 80

Après le succès de la première soirée, “Le plus grand karaoké de France” revient sur M6 pour une nouvelle soirée dédiée aux chansons des années 80 !

De retour au coeur de l’impressionnant théâtre antique d’Orange, Eric Antoine et Elodie Gossuin accueillent 1000 nouveaux participants qui vont expérimenter à leur tour ce dispositif hors norme et complétement inédit !

Avec cette 2ème édition du “Plus grand karaoké de France”, voyagez dans le temps avec le meilleur des années 80 ! Quelle meilleure playlist de karaoké que les plus cultes des chansons cultes ?

Au programme, “Les démons de Minuit” avec Emile & Images, “Les lacs du Connemara” avec la troupe de la comédie musicale Je vais t’aimer, “Macumba” avec Jean-Pierre Mader, “Tout doucement” avec Bibie, “Born to be alive” avec Patrick Hernandez mais aussi Michael Jones, Zouk Machine, Phil Barney… Ainsi que des reprises flamboyantes de Nolwenn Leroy, Joyce Jonathan…

La star de la soirée sera dans le public !

1000 participants venus de toute la France sont équipés d’un système composé d’un casque et d’un micro qui permet à chacun de chanter et de s’entendre en même temps que l’artiste présent face à eux sur scène. Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone ainsi que sur l’écran projeté dans le théâtre.

En coulisses, un jury d’experts, composé de professeurs de chant, musiciens ou encore coachs vocaux, pourront écouter tous les participants et auront pour mission de sélectionner les meilleurs d’entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition. Dès la première étape, en 5 chansons, ils ne seront plus que la moitié !

Qui survivra au contrôle technique de la chanson ?

Qui décrochera le Pass VIP, coup de coeur sélectionné en personne par Mickael Jones ?

Et qui sera le grand gagnant du plus grand karaoké de France, le dernier des 1000 participants ?