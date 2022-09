“Le meilleur Pâtissier” : épisode 2, « Le jardin gourmand », mercredi 14 septembre sur M6 (vidéo)

Mercredi 14 septembre à 21:10, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 2ème épisode de la 11ème saison du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Le jardin gourmand ».

Le Meilleur Pâtissier se met au vert ! Nos 14 pâtissiers amateurs n’auront pas le temps de papillonner car le jardin gourmand de Cyril et Mercotte leur réserve de nombreuses surprises ! Et grande nouveauté, le chef invité de la semaine, Desty Brami, révèlera son coup de cœur, qui pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en herbe !

Le défi de Cyril La poire

Nos pâtissiers amateurs vont devoir réaliser un dessert d’exception à la poire ! Ce fruit doux et subtil va en effet leur demander une parfaite maîtrise pour parvenir à le marier avec d’autres saveurs, tout en préservant son goût particulièrement délicat. Car c’est bien la poire qui doit dominer à la dégustation. À eux donc de trouver le bon équilibre.

L’épreuve technique Le vert-vert

Mercotte s’est inspirée d’un gâteau provenant du carnet de recettes de l’artiste peintre Claude Monet, le vert-vert, et de l’un de ses chefs-d’œuvre, Les Nymphéas. Nos pâtissiers amateurs devront à la fois être de fins techniciens et de véritables artistes pour reproduire à la perfection l’œuvre de Claude Monet et espérer ainsi impressionner Mercotte !

L’épreuve créative

Nos pâtissiers vont dévoiler au jury leur jardin secret. La magie, la randonnée, ou encore les balades sur la plage ou à cheval... Ils devront réaliser en gâteau leur moment d’évasion. Avec le chef pâtissier Desty Brami.