“Mask Singer” : Pharaon était... Francis Huster ! Regardez son démasquage (vidéo)

Mardi 13 septembre à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le quatrième numéro de la 4ème saison de “Mask Singer” au cours duquel Pharaon a été démasqué.

En ballotage face à Ours, le nouveau personnage de la soirée, c'est Pharaon qui a obtenu le moins de suffrages et qui va devoir se démasquer.

Avec sa prestation et ses indices, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont sur la piste de Francis Huster.

Ce soir dans Mask Singer, Pharaon va dévoiler son identité aux yeux de la France entière ! Nous découvrons Francis Huster qui se cachait sous le masque de Pharaon !

Et en éliminant Pharon, Ours entre définitivement dans l'aventure et rejoint les autres personnages.

Extrait de Mask Singer du mardi 13 septembre 2022, le démasquage de Pharaon.