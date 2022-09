“Alain Souchon en concert ici & là” au Dôme de Paris à voir vendredi 30 septembre sur France 3

À la suite du documentaire inédit « Un jour, un destin - Alain Souchon, la bande originale de sa vie », France 3 diffusera vendredi 30 septembre à 22:45 le concert “Alain Souchon en concert ici & là” au Dôme de Paris.

La tournée Alain Souchon en concert ici & là fait suite au succès de l'album Âme fifties, sorti en 2019, certifié double disque de platine et sacré album de l'année aux Victoires de la musique 2020.

Une silhouette unique et élégante, des yeux rêveurs et pétillants, une voix douce : Alain Souchon déploie tout son charme lors de ses concerts. Ainsi, lors de sa dernière tournée, Alain Souchon en concert ici & là, achevée en avril dernier, ce sont plus de 300 000 spectateurs qui se sont réunis à travers 106 concerts partout en France.

Compagnon de route de Laurent Voulzy, auteur de chansons engagées et populaires qui ont marqué chaque décennie, Alain Souchon est un artiste à part dans le paysage de la chanson française. Avec 9 millions de disques vendus et 10 Victoires de la musique, il séduit avec sa plume malicieuse entre spleen et hédonisme.

Jonglant avec les mots, les rimes et les clins d’œil, l'artiste livre des textes qui reflètent plus que jamais le monde d’aujourd'hui.