“La vie secrète des chansons” de Julien Clerc, vendredi 21 octobre 2022 sur France 3 (vidéo)

Vendredi 21 octobre 2022 à 23:20, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le volet de la collection “La vie secrète des chansons” dans lequel André Manoukian reçoit Julien Clerc.

Vendredi soir, André Manoukian aura l'honneur de recevoir l'un des plus grands mélodistes et interprètes de la chanson française : l'irremplaçable Julien Clerc !

"La cavalerie", "Melissa", "Femme je vous aime", "Mon refuge", etc…Un demi-siècle de succès pour cet artiste qui de Roda-Gil, en passant par Jean-Loup Dabadie et plus récemment Clara Luciani a toujours pris soin de choisir et renouveler les plumes qui ont fait vivre sa musique.

Si la pudeur a souvent été un fil conducteur de sa vie et de ses chansons, elle a parfois été brisée par ses auteurs ou par lui-même à travers des titres tels que "Ma préférence" ou encore "Double enfance".

Plongez vendredi soir avec André Manoukian dans l'univers musical de Julien Clerc et revivons ensemble cette carrière unique, démarrée il y a plus de 50 ans !