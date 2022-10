“Lego Masters” : 1er numéro de la saison 3 jeudi 27 octobre 2022 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Eric Antoine vous donne rendez-vous sur M6 jeudi 27 octobre 2022 pour découvrir le premier épisode de la 3ème saison de “Lego Masters”. Embarquez pour la fabuleuse planète des briques !

Après deux saisons époustouflantes, “Lego Masters” revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites. Cette année la compétition pour décrocher le titre de meilleur constructeur de briques sera plus acharnée que jamais.

Pour la première fois dans l’histoire du concours, les candidats affronteront le vent et l’eau. D’autres surprises les attendront : les binômes seront permutés… un changement de règle qui va les mettre en vraie difficulté. Ils devront également se confronter à des mini challenges de moins de 3 heures sous haute pression pour se qualifier en demi-finale… sans oublier des explosions spectaculaires, des créations hallucinantes, beaucoup de rires et de larmes pour la compétition la plus magique de la télévision !

Une saison haute en couleur

La brique de la mort qui tue

Une des nouveautés cette année : à chaque première épreuve de la soirée, le binôme de candidats qui aura le plus convaincu les brickmasters Georg et Paulina remportera “la brique de la mort qui tue”. Celle-ci lui donnera un avantage considérable pour la 2e épreuve de la soirée, comme maîtriser son destin et ne pas se soumettre au hasard d’un tirage au sort, ou encore déterminer le destin des autres équipes… Nos binômes sauront-ils s’en servir sagement ?

De nouvelles épreuves inédites

Cette année, les candidats vont devoir faire face à des défis inédits pour séduire le jury. Que ce soit animer une oeuvre grâce à la force du vent, immerger une création dans un aquarium géant, imaginer un château qui sera détruit par une boule de bowling dans une explosion digne des plus grands feux d’artifices ou encore créer une histoire dont le scénario évoluera aléatoirement grâce à la “roue du destin”, cette saison les nerfs de nos candidats seront mis à rude épreuve. Et c’est sans compter les nombreux twists qu’Éric Antoine leur réserve tout au long de la compétition… Mais c’est un secret !

Des challenges toujours plus dingues

Dans une galaxie lointaine, très lointaine

Pour cette épreuve, décollage vers l’infini et l’au-delà. À partir d’une figurine tirée au sort (cyclope, nain de jardin, yéti…), ils vont devoir imaginer et créer une civilisation extra-terrestre entière (bâtiments, faune, flore). Challenge inédit, pour se rendre sur cette planète inconnue, tous les binômes devront construire un vaisseau à l’image de leur personnage qui devra décoller pour partir aux confins de cette galaxie lointaine, très lointaine. Attention, objet volant non identifié !

L’attaque du château

Qui n’a jamais rêvé de détruire en une fraction de seconde un château fort en briques ? Pas vous ? Éric Antoine, si ! Pour la première fois en 3 saisons, nos binômes auront un double challenge : construire une oeuvre qui sera jugée sur l’esthétique mais aussi sur son explosion par un boulet de canon. Pour cela, ils pourront compter sur Enzo le Destructeur, champion de France de bowling qui fera voler en éclat leur création.

La roue du destin

Grande nouveauté de cette troisième saison. Les binômes devront construire une histoire qui se révèle en trois parties : un début, un milieu et une fin. L’histoire est imposée de manière segmentée et aléatoire. Toutes les 4 heures, ils devront tourner cette roue afin de découvrir la suite de leur scénario. Les équipes vont devoir déployer toute leur ingéniosité, leur capacité à rebondir et leur talent de conteurs pour raconter une histoire qui tient la route… enfin, la rou(t)e !

Les constructions infernales

Pour la première fois en 3 saisons, les binômes vont devoir se confronter à une double épreuve éliminatoire. Dans un premier temps, ils construiront un pont de 2,5 mètres de long qui doit résister le plus longtemps possible à une force sismique croissante. Seul le meilleur pont qualifiera son binôme pour la suite… Dans la seconde partie de cette épreuve haletante, les binômes qui ne sont pas qualifiés devront monter en un temps record la tour la plus haute avec le reste des ponts détruits. Il n’en restera qu’un ! Ils n’ont donc pas une minute à perdre… chaque seconde compte.

La terreur des profondeurs marines

Que se cache-t-il dans les profondeurs marines ? À nos binômes de l’imaginer. Dans cette épreuve inédite, nos candidats devront raconter une histoire qui se passe à la surface mais aussi, et pour la première fois dans le concours, sous la surface de l’eau. À la fin du chrono, leurs créations seront plongées dans des aquariums géants. La partie émergée de leur récit devra être connectée à la partie immergée. Un challenge aussi technique que créatif.

Toujours plus de briques avec la deuxième partie de soirée “Extra Brique”

Des briques et des barres - Nouveauté

Pour empiler des briques et se taper des barres… Éric Antoine a fait revenir Renaud, Marguerite, Étienne et Marin, candidats emblématiques des saisons passées, pour s’affronter dans des défis à son image… Dé-jan-tés !

La compétition à travers le monde

Cette année encore, nos candidats français se sont confrontés aux incroyables épreuves lancées par nos brickmasters… mais ils ne sont pas les seuls. Partez aux quatre coins du globe pour découvrir comment les candidats des autres pays s’en sont sortis face aux terribles épreuves du concours. Découvrez une sélection des meilleurs moments et des plus belles constructions de “la compétition à travers le monde”.

Tous fans de briques

Dans ces images issues du web, nous allons retrouver les fans de briques que rien n’arrête… Venez découvrir de quoi les passionnés de briques du monde entier sont capables : des créations hallucinantes et gigantesques d’animaux géants, des défis absurdes et même des recettes de cuisine en briques. Bref, dans “Tous fans de briques” il y en a pour tous les goûts.

Radiobrique

En première partie de soirée, on vous montre du beau mais dans “Radiobrique” on vous emmène dans les coulisses de l’émission, et on vous montre tout le reste ! ! Loupés, casseroles, révélations et bafouilles seront au rendez-vous… tout ce que vous n’auriez pas pu voir si “Extrabriques” n’existait pas.

Les meilleurs briqueurs de france

De leurs premiers pas sur le plateau jusqu’à leur dernière réalisation, en passant par leurs auditions, les candidats éliminés auront droit eux aussi à un petit magnéto ! L’occasion de rendre hommage à leur parcours dans la compétition.