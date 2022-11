Soirée spéciale consacrée à David Bowie mercredi 23 novembre 2022 sur France 4

Mercredi 23 novembre 2022 à partir de 21:10, France 4 proposera une soirée consacrée à David Bowie avec la diffusion du concert « Tribute to David Bowie » suivi du documentaire « David Bowie, l'homme cent visages ».

De ses premiers disques à son tout dernier, sorti quelques jours à peine avant sa disparition un jour de janvier 2016, David Bowie n'aura jamais cessé d'innover et de surprendre. Visionnaire, créative, puissante et riche, son oeuvre constitue également une source d'inspiration intarissable pour des générations et des générations d'artistes.

Pour célébrer le génie créateur et apporter un nouvel éclairage à une oeuvre qui n'a pas dit son dernier mot et ne dévoilera sans doute jamais tous ses secrets, le festival de Saint-Denis a organisé le 20 juin 2018 une soirée dédiée au musicien britannique. Et c'est sur son dernier geste artistique, son album-testament Blackstar que le festival se penche avec un concert-hommage porté par un casting alléchant et constitué de personnalités aux trajectoires diverses.

A la direction, on retrouve le chef d'orchestre allemand, André de Ridder, souvent engagé dans des projets de musiques classiques, contemporaines mais aussi actuelles. Au chant quelques belles voix féminines qui ont marqué le rock de ces toutes dernières années comme Jeanne Added, Anna Calvi, Soap&Skin et Lætitia Sadier, elles seront accompagnées par stargaze, un ensemble de musique classique et contemporaine et par Jherek Bischoff à la basse.

Un disque nébuleux et explorateur, une distribution hétéroclite pour le faire résonner dans le cadre inédit de la Basilique Saint-Denis, la soirée s'est annoncée comme le temps fort du festival qui s'est tenu du 31 mai au 5 juillet 2018.

En seconde partie de soirée, France 4 diffusera à 22:15 le document « David Bowie, l'homme cent visages » réalisé par Christophe Conte.

Portrait basé sur de nombreuses archives de 1971 à 1983 et itw réalisée par Morgane en 1999 qui retrace de manière vivante et didactique à quel point David Bowie a changé le monde en bien des aspects durant cette période. Autre paramètre, le Bowie fantomatique d'aujourd'hui, totalement absent physiquement mais omniprésent comme influence.

Etienne Daho, David Lynch, Jean-Charles de Castelbajac, Christine and the Queens nous parleront de cette influence.