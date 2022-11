“Une sur deux” : témoignages sur les violences faites aux femmes, vendredi 25 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, France 5 diffusera vendredi 25 novembre 2022 à 21:00 “Une sur deux”, des témoignages adaptés du récit « Je suis une sur deux », écrit par Giulia Fois.

Au volant d’une voiture, une femme se confie à une autre. Puis la seconde femme prend la parole, se confie à une autre femme. Puis une autre… Une femme sur deux est victime d’une forme de violence sexuelle.

Giulia Foïs raconte le viol dont elle a été victime à vingt ans et comment elle s’est reconstruite après. De son témoignage intime, elle fait une histoire universelle, un récit qui informe, qui avertit et cherche à protéger. C’est aussi un très beau retour à la vie. Et pour un homme qui le lit, c’est la compréhension d’un fait de société vieux comme le monde mais pas une fatalité pour autant.

Note d'intention d'Emmanuel Noblet qui signe l'adaptation et la mise en scène :

« Comme dans la pièce La Ronde de Schnitzler, j’ai imaginé cette parole qui circule dans un même cadre : une femme parle à une autre, celle-ci parle ensuite à une autre, qui parle ensuite à une autre, etc. Une femme qui parle et une autre qui écoute, c’est aussi, à l’image du titre, montrer qu’une sur deux est victime d’une forme de violence sexuelle. Pas de pathos dans ces monologues, il s’agit de voir la dignité, la force et le courage de ces femmes.

Lors du premier confinement, j’avais imaginé filmer des actrices chez elles avec ce texte. Mais le cadre ménager est précisément un lieu dont il faut exfiltrer les femmes, alors j’ai cherché un lieu fermé qui soit aussi un moyen d’évasion possible et un lieu de confidence : une voiture.

Nous avons filmé cette ronde dans une voiture à l’arrêt, comme une catharsis aussi, puisque c’est le lieu du drame dans le récit. En arrière-plan, les décors et lumières projetés changent comme en 24 heures, passant de la nuit au jour.

On dit que la parole des femmes se libère actuellement. C’est tout autant une écoute des autres qui semble être devenue possible. Alors à nous d’écouter celles qui parlent ! »

Un casting de choix pour un manifeste fort, dans l'ordre d'apparition :

Mathilde Auneveux, Camille Cottin, Sabrina Ouazani, Anne Benoit, Myriam Boyer, Constance Dollé, Assa Sylla, Karina Testa, Naidra Ayadi, Ludmilla Makowski, Pauline Etienne, Julie Gayet, Caroline Proust, Romane Bohringer, Anna Mouglalis, Emma Peters, Linh-Dan Pham, Marie-Sophie Ferdane, Alix Poisson, Martine Chevallier, Sara Martins, Camille Chamoux, Rod Paradot, Emmanuel Noblet, Marianne Denicourt.