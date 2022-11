“Le Late avec Alain Chabat” mercredi 23 novembre 2022 : les invités reçus sur TF1

Mercredi 23 novembre 2022 à 22:55, Alain Chabat vous donne rendez-vous sur TF1 pour le second numéro du divertissement inédit “Le Late avec Alain Chabat”. Voici les inviqués qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Dans “Le Late avec Alain Chabat”, retrouvez des jeux, des fausses pubs, du stand up, des live musicaux et des entretiens avec toutes les personnalités du monde du spectacle ! Enfin peut-être pas toutes mais franchement une bonne partie.

En même temps, sur 10 émissions on n’aurait pas eu le temps de les avoir toutes ou alors genre 4 secondes chacune mais ça n’aurait arrangé personne. Ni la chaîne avec qui on a quand même des obligations, ni la Planète avec le bilan carbone de l’émission, ni vous pour qui le programme aurait été peu digeste. Déjà qu’on vous fait regarder des écrans avant de dormir… Bref, on s’égare.

Le truc à retenir c’est que “Le Late avec Alain Chabat” c’est 10 émissions exceptionnelles tous les soirs du lundi au vendredi à 22:55 sur TF1.

Mercredi 23 novembre 2022, Alain Chabat recevra : Monica Bellucci, Laurent Lafitte et Thumpasaurus en live.