“Un dimanche à la campagne” : les invités de Frédéric Lopez dimanche 27 novembre 2022 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 27 novembre 2022 à 16:55 pour “Un dimanche à la campagne”, une nouvelle émission dans quelle l'animateur s'installe à la campagne pour recevoir trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Pour ce sixième numéro de “Un dimanche à la campagne”, Frédéric Lopez reçoit l'humoriste Anne Roumanoff, le chanteur Claudio Capéo, et le grand cuisinier Guy Savoy.

Au menu de ce week-end à la campagne : initiation au tir à l'arc, dégustation d'un diner 3 étoiles concocté par le chef Guy Savoy et lecture des lignes de la main par Anne Roumanoff !

Anne Roumanoff fait partie aujourd’hui des humoristes préférés des Français. Elle est un exemple inspirant de persévérance. Très jeune, elle décide qu'elle sera actrice, mais ses débuts ont été plus que difficiles avec de nombreux refus et parfois même des humiliations. Mais Anne Roumanoff n'a jamais abandonné son rêve. Avec Frédéric Lopez, elle revient sur ces moments éprouvants.

Guy Savoy, aime se définir comme un aubergiste. Une définition très humble pour le chef trois étoile qu'il est. Pour la cinquième année consécutive son restaurant, situé à l’hôtel de la monnaie à Paris a été classé "meilleur restaurant du monde". Un sacré chemin parcouru par ce gamin de Bourgoin Jallieu que l'on traite de demeuré ou d’abruti lorsqu’il choisit la cuisine à l’adolescence.

Le chanteur Claudio Capéo a déjà eu plus d'une vie ! Tout d’abord menuisier, puis chanteur dans le métro et, enfin, artiste reconnu après son passage dans l'émission The Voice. Sa chanson "Un homme debout" obtient, alors, un succès inouï qui l'entraine dans une vie de pop star vertigineuse jusqu’à perdre pied. Lors de ce week-end avec Frédéric Lopez, il se confie sur cette période compliquée et comment il s'en est sorti grâce à l'amour de ses proches.

Trois parcours hors du commun pour “Un dimanche à la campagne” qui ne ressemble à aucun autre.

À noter que ce sera le dernier numéro de cette première série d'émissions.