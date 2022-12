Michel Polnareff, la soirée évènement, mardi 6 décembre 2022 sur France 2

À ne pas manquer mardi 6 décembre 2022 à 21:10 sur France 2, la soirée événement avec Michel Polnareff qui fait son grand retour dans ce prime-time inédit et exceptionnel.

Après plusieurs années d’absence et à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Polnareff chante Polnareff », le chanteur est de retour en France.

« Lettre à France », « Holidays », « On ira tous au paradis », « Love me, please love me » et bien d’autres chansons iconiques figureront parmi les nombreux titres qui rythmeront cette soirée d’exception.

Michel Polnareff nous offrira des interprétations inattendues et innovantes grâce à l’utilisation du « deepfake sur hologramme ». L’artiste légendaire interprétera des duos avec lui-même en voyageant dans le temps : 1968 pour « Le bal des Laze » ou encore l’année 1989 pour « Goodbye Marylou ».

Entourés d’un orchestre live composé de 13 musiciens, les artistes venus lui rendre hommage interpréteront les plus grands classiques de son répertoire. Ils témoigneront aussi de l’histoire d’amour qui les lie avec les chansons de Michel Polnareff, véritables marqueurs de vie de plusieurs générations.

Au sein de la mémoire collective, Michel Polnareff a une place essentielle : cette soirée évènement sera aussi l’occasion de revoir les images d’archives qui ont marqué la carrière de cet artiste incontournable, iconoclaste et génie créatif en avance sur son temps.