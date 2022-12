Le “Big Show” de retour sur France 2 pour une spéciale « Noël » avec Jarry

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Jarry nous offrira, mardi 20 décembre 2022 à 21:10 sur France 2, un “Big Show” exceptionnel aux couleurs de Noël.

Aoujours avec humour et bienveillance, Jarry mettra à l’honneur le public qui sera le héros de cette nouvelle soirée.

Quelques jours avant Noël, l’équipe du “Big Show” vous a concocté de nombreuses surprises avec toujours plus de rire et d’émotion. Depuis le Théâtre Marigny, personne ne sera à l'abri des surprises, des pièges et de la magie du “Big Show” !

L’émission sera également l’occasion d’offrir de nombreux cadeaux et moments inoubliables avec la complicité de Gilbert Montagné, Éric Antoine ou encore Jérémy Ferrari, mais aussi de vos stars préférées qui viendront vous piéger dans votre quotidien !

Vous découvrirez aussi des caméras cachées, des retrouvailles émouvantes, des jeux, des happenings inattendus, sans oublier les séquences déjà devenues incontournables : « La Star inattendue » ou « Le Karaoké »…

Jenny, qui est originaire de Belfort, deviendra la Star inattendue de ce “Big Show” de Noël en se faisant piéger par Jarry dans une fausse maison hantée !

Olivier et Mélanie, qui vivent au Vietnam avec leurs enfants, retrouveront pour Noël leurs familles respectives pour la première fois depuis dix ans, alors que celles-ci pensaient simplement assister à un spectacle ! Et ils ne seront pas les seuls à vivre un moment magique !

Anaïs, Romain, Yvette, Maelyss, Marie-Noëlle, Armand, Fabienne, Jérôme, Chantal, Alison, Mélissa, Virginie ou encore Fama, venus assister à l’émission, se retrouveront au cœur de scénarios tous plus surprenants les uns que les autres !

Préparez-vous à rire, à avoir le cœur bien accroché et à vivre une soirée remplie de bonnes ondes avec Le “Big Show” de Noël, l’émission où tout peut arriver !